為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中休旅車「開門殺」擊落單車 騎士慘摔掛彩！網友怒：最怕這種

    2026/03/13 14:18 記者許國楨／台中報導
    休旅車突開車門，騎士閃避不及碰撞慘摔掛彩。（擷自Threads　tomato_1219）

    休旅車突開車門，騎士閃避不及碰撞慘摔掛彩。（擷自Threads　tomato_1219）

    台中市西區12日發生一起俗稱「開門殺」的交通事故，一名男子騎腳踏車行經慢車道時，路旁一輛休旅車駕駛突然打開車門，導致單車騎士閃避不及直接撞上車門後摔倒在地，所幸僅手腳擦挫傷，意識清醒，並自行就醫治療，事故畫面曝光後，也引發不少網友熱議，直呼「真的很危險」。

    事故發生於上午7時48分，當時林姓男子（18歲）騎乘腳踏車，從五權五街沿忠明南路慢車道往五權七街方向行駛，而27歲陳姓男子將休旅車停靠在路旁準備下車，未注意後方來車情形即開啟左前車門，導致與林男發生碰撞，從行車畫面可見，腳踏車騎士沿著慢車道前進時，右側停車格旁的車門突然打開，騎士幾乎沒有反應時間，當場撞上車門後倒地，腳踏車也翻倒在路旁。

    警方指出，林男手腳擦挫傷但意識清楚，隨後自行前往醫院就醫，經酒測確認雙方均無酒駕情形，將詳細蒐證交由鑑定單位或法院釐清肇因，也呼籲用路人下車時應使用兩段式開門，並遵守「反手開、轉身看」原則，避免突然開門肇事。

    事故影片在網路流傳後，不少網友留言表示「這種開門殺真的很可怕」、「慢車道最怕突然開門的車」、「騎車根本來不及反應」，也有人指出「很多人下車都不看後面，非常危險」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播