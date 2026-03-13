台中休旅車「開門殺」擊落單車 騎士慘摔掛彩！網友怒：最怕這種

休旅車突開車門，騎士閃避不及碰撞慘摔掛彩。（擷自Threads tomato_1219）

台中市西區12日發生一起俗稱「開門殺」的交通事故，一名男子騎腳踏車行經慢車道時，路旁一輛休旅車駕駛突然打開車門，導致單車騎士閃避不及直接撞上車門後摔倒在地，所幸僅手腳擦挫傷，意識清醒，並自行就醫治療，事故畫面曝光後，也引發不少網友熱議，直呼「真的很危險」。

事故發生於上午7時48分，當時林姓男子（18歲）騎乘腳踏車，從五權五街沿忠明南路慢車道往五權七街方向行駛，而27歲陳姓男子將休旅車停靠在路旁準備下車，未注意後方來車情形即開啟左前車門，導致與林男發生碰撞，從行車畫面可見，腳踏車騎士沿著慢車道前進時，右側停車格旁的車門突然打開，騎士幾乎沒有反應時間，當場撞上車門後倒地，腳踏車也翻倒在路旁。

警方指出，林男手腳擦挫傷但意識清楚，隨後自行前往醫院就醫，經酒測確認雙方均無酒駕情形，將詳細蒐證交由鑑定單位或法院釐清肇因，也呼籲用路人下車時應使用兩段式開門，並遵守「反手開、轉身看」原則，避免突然開門肇事。

事故影片在網路流傳後，不少網友留言表示「這種開門殺真的很可怕」、「慢車道最怕突然開門的車」、「騎車根本來不及反應」，也有人指出「很多人下車都不看後面，非常危險」。

