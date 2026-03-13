酒醉韓男自稱丟手機搭肩女大生 大安女警霸氣護花

30多歲的K姓韓籍男子，全身散發強烈酒味且語無倫次。（記者鄭景議翻攝）

〕21歲張姓女大生本月10日深夜與友人在台北市大安區光復南路巷弄步行時，遭到1名酒醉的韓籍男子無故搭訕，過程中男子甚至伸手搭肩騷擾，嚇得張女趕緊報案。大安分局敦化南路派出所女警接獲報案後火速趕抵現場，強硬將韓男隔開，並協助受驚的張女等人搭車離開。女警確認男子酒測值雖高，但未達保護管束要件，經勸導後韓男才聽話自行返家。

大安分局敦化南路派出所表示，本月10日深夜23時許接獲民眾通報，指稱光復南路某處有1名身穿黑色外套的男子隨機向路人搭肩，疑似有騷擾行為，請求警方派員查處。女警到場後發現，是一名30多歲的K姓韓籍男子，全身散發強烈酒味且語無倫次。經初步了解，K男自稱因為手機遺失，才在路邊隨機向路人詢問並請求協助。

張姓女大生向警方表示，她當時正與3名友人走在路上，K男突然靠近並對她們胡言亂語，更在詢問過程中直接動手碰觸她的肩膀，讓她感到極度不安與威脅。面對女警盤查，K男因不勝酒力依然情緒激動。女警為了保障張女安全，先將張女一行人帶到路旁安全地帶，張女表示僅希望警方將K男勸離，並未打算提出刑事告訴，警方隨即攔下計程車護送張女等人安全離去。

女警隨後對K男實施嚴正告誡並告知相關法律權益。但由於K男對於手機何時、何地遺失均無法清楚說明，且經評估他的醉酒狀態雖有失態行為，尚未達到危害自傷或傷人之保護管束標準，警方在確認其身分後，強勢勸導他先行返家休息，並叮囑待清醒後若需報案手機遺失，再行前往派出所處理。

