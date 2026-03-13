為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    生日、身分證當密碼！台中3大學生掃校園背包遭竊 提款卡慘被盜領近10萬

    2026/03/13 14:12 記者許國楨／台中報導
    霧峰分局今天說明案情，強調已鎖定特定對象追緝中。（警方提供）

    台中市霧峰區一所知名科技大學近日發生校園竊案，幾名大一學生上課期間將背包暫放在教室外走廊椅子上，沒想到竟被陌生男子趁隙「整排掃走」，其中有人因將提款卡密碼設定為自己的生日及身分證，結果遭竊賊輕易破解，在校園內提款機盜領超過9萬3千元，損失慘重。

    據了解，事件發生在3月10日下午，當時學校安排大一學生進行校園勞作教育課程，數名學生在打掃環境時，將背包暫時放置在教室外走廊椅子上，不料，一名戴著鴨舌帽、黑色口罩的男子突然出現，趁四下無人時，一口氣將背包全部帶走，行徑相當大膽。

    更誇張的是，男子得手後並未立即離開校園，反而直接前往校園內的超商提款機嘗試提領，由於其中一名女學生的提款卡密碼正好設定為出生年月日，竊賊疑似透過證件上的資訊嘗試輸入，竟然一次成功，順利領走9萬3千多元，另兩名學生則是設定身分證為密碼，也損失數百元。

    霧峰分局今天表示，警方自3月11日起陸續接獲3名學生報案，合計損失約9萬5千元，警方隨即擴大調閱校園及周邊監視器，目前已掌握一名特定對象，除積極追緝中，也提醒貴重物品請務必隨身攜帶，切勿留在公共空間，以免給竊賊可趁之機。

