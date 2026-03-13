調查官淪詐團收簿手！開庭痛哭求輕判 法官怒：國小生都知道不能做

時任調查官的劉晉廷，卻淪為詐團收簿手。（民眾提供）

曾是打擊犯罪的一線調查官，卻淪為詐騙集團「收簿手」。

台中地院今開庭審理此案，時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭，面對審判長吳孟潔質疑，坦言因投資虛擬貨幣失利、背負百萬元貸款，才在網路找打工賺外快，未料誤入詐團陷阱，吳當庭直言：「我到國小做法治宣導，小學生都知道不能當收簿手，你身為調查官會不知道嗎？」一句話讓庭上氣氛瞬間凝結。

至於劉晉庭在庭上情緒潰堤，坦承「不夠謹慎」甚至當庭落淚，希望能從輕量刑，吳聽完後也忍不住感嘆：「真的很可惜，國家培養一個警察、調查官多麼不容易。」

檢方調查指出，案件源於2024年7月，一名求職者在網路找工作時被要求先寄出提款卡，察覺異狀後報警，警方研判背後疑有詐騙集團操控，於是讓被害人佯裝配合，暗中監控物流流程，很快發現劉晉庭在詐團指示下，於同年7月14日到台中西屯區一間超商與「空軍一號」貨運站領取、寄送包裹，包裹內裝有5張被害人的提款卡與信用卡。

警方調閱監視器畫面後鎖定劉循線查獲，劉辯稱只是「幫朋友領貨打工」，每次報酬1500元，兩趟共拿到4900元補貼費，不知情涉及詐騙，不過檢方並未採信說法，依加重詐欺等罪嫌將他起訴，而今天庭審過程中，法官也逐一檢視對話紀錄，質疑若真是正常寄件，何必透過中間人轉手？「這不是詐團為了斷點設計的手法嗎？」全案辯論終結，將擇期宣判。

