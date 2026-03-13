帳戶是他的、錢也是他領的！ 彰化男涉當詐團車手無罪理由曝

彰化地方法院審理詐欺案，張男被控提供銀行帳戶給詐騙集團收款，後來罪證不罪判處無罪。（記者陳冠備攝）

彰化縣張姓男子被控提供銀行帳戶給詐騙集團收款，並充當車手提領48萬元贓款。彰化地院審理後認為，雖然帳戶確為張男所有、款項也確由他提領，但檢方未能證明該筆款項就是被害人遭詐騙的資金，金流出現斷點，在證據不足情況下，判決張男無罪。

判決書指出，2023年間詐騙集團成員以LINE暱稱「蔡依晨」聯繫劉姓被害人，誘騙其下載「富達APP」投資並匯款，詐團將資金層層轉匯，先後轉入多個帳戶、最後第三層轉入張男持有的銀行帳戶，張男再前往臨櫃提領47萬5000元，事後被害人發現受騙報警，警方循線查獲。

檢方認為，張男提供帳戶並提領款項，與詐騙集團分工合作，涉嫌三人以上共同詐欺取財及洗錢罪，因此提起公訴。

張男則辯稱，他是受朋友鄭姓男子委託幫忙從事虛擬貨幣交易「跑腿」，客戶會把錢匯入他的帳戶，他只負責提領或轉帳，不知道這些錢是詐騙所得。

法官審理發現，本案金流存在明顯斷點。被害人匯入第一層帳戶的50萬元，雖然之後陸續被轉出，但第二層帳戶交易明細顯示，在被害人款項入帳後，前3筆轉帳分別為70萬元、49萬9967元及50萬33元，金額均大於或接近被害人的50萬元，且轉帳時間均早於張男帳戶收到款項。

法官認為，無法排除被害人的款項早已透過前幾筆轉帳流入其他帳戶的可能性，其中兩筆資金也已經被新北地院另案認定為由其他人提領。因此，張男之後提領的47萬5000元，無法證明就是被害人遭詐騙的款項。既然無法證明張男帳戶內的款項與被害人資金有直接關聯，證據不足，依法判決無罪。

