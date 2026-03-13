為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    惡劣！12歲少女酒吧醉倒 兩男強帶至旅社性侵被重判

    2026/03/13 12:11 記者黃明堂／台東報導
    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東縣一名年僅12歲的少女，於民國112年12月間凌晨違規前往酒吧飲酒，不料竟在酒醉意識不清之際，遭兩名初次見面的男子強行帶往旅社輪流性侵。台東地方法院日前審結此案，認定被告小黑與小白（均化名）犯行惡劣，依「二人以上共同犯強制性交罪」，分別判處有期徒刑10年及9年6月。

    判決書指出，案發當日凌晨，少女在台東市一間酒吧飲酒至體力不支，甚至出現嘔吐、無法行走等情況。穿著白色衣服的小白見狀，假借受人委託送少女回家，卻與穿著黑衣服的友人小黑一同搭乘白牌計程車，將少女載往當地某旅社。當時少女已泥醉需人攙扶，甚至是由小白直接抱進房間，兩人隨後在封閉的房間內無視少女的口頭拒絕與掙扎，輪流及同時對其性侵。

    審理期間，兩名被告起初均全盤否認，辯稱少女是自願或當時雙方皆在睡覺。然而，根據刑事警察局的鑑定報告，少女體內採集到的DNA與兩名被告相符，鐵證如山。此外，少女的友人也出庭作證，表示案發後少女曾兩度主動告知「被強姦了」，且神情嚴肅、強顏歡笑，與平時開玩笑的樣子截然不同。

    法院審酌，少女案發時年僅12歲，身形雖較同齡高大，讓被告兩人辯稱誤以為其已成年，但被告兩人趁少女酒醉、孤立無援之際遂行獸慾，不僅嚴重侵害少女的性自主權，更造成其身心飽受折磨。考量兩人犯後始終未與被害人達成和解或賠償，態度不佳，法官最終決定予以重判，以示懲儆。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

