送餐送到墓仔埔！導航變迷航險崩潰 外送員困陰森山路嚇破膽

警方搜尋發現一身狼狽的張男。（民眾提供）

台中一名37歲張姓外送員前晚接單後，依照手機導航前往送餐，沒想到卻把他帶進山區偏僻小徑，不但路況崎嶇難行，周圍還是一大片墓地，在黑夜中顯得格外陰森，他因此山間迷路將近1小時，機車還卡進土坑動彈不得，當場陷入「叫天天不應、叫地地不靈」的窘境，最後只好報警求助才解圍。

據了解，當晚8時許張男為趕時間送餐，依照導航指示騎車前往目的地，不料導航竟將他帶往龍井區南崗路旁一條幾乎沒有路燈的山間小徑，原以為是抄近路，未料四周逐漸變得荒涼，路邊還陸續出現一座座墓碑，加上越騎越偏僻，山路蜿蜒又狹窄，他只好在山區來回繞行尋找出口，過程中機車還因地勢落差過大，不慎陷入土坑動彈不得。

請繼續往下閱讀...

眼看四周一片寂靜，只有風聲與蟲鳴，張男既疲憊又害怕「整個人頭皮發麻」，完全不知身在何處，最後只好打電話報警求救，烏日分局犁份派出所接獲報案後，立即透過通訊軟體LINE與張男互加好友，請他傳送即時定位隨即依照座標搜尋，短短10分鐘就發現一身狼狽的張男，先用手電筒照明安撫情緒，接著與張男合力將卡在土坑機車推離。

重回大馬路的那一刻，張男緊繃許久的情緒才終於鬆了一口氣，連聲向員警道謝，直呼「真的太可怕了，幸好有警察幫忙！」犁份所長林正和提醒，山區道路複雜且訊號可能不穩，若不慎迷路或受困，可留意附近電桿編號、路標或明顯地標提供定位，以利員警更快找到人並提供協助。

張男機車陷入土坑動彈不得。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法