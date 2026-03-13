助詐團洗錢1.2億！派人夜市面交避監管 檢起訴虛幣女神兄妹求刑12年

畢竟交易所執行長張瀚林（右）、營運長張于庭（左）。（圖擷取自畢竟官網）

外界冠稱「虛擬貨幣女神」的張于庭擔任營運長的畢竟公司，涉嫌利用幣安交易所帳戶系統，打造以正規交易所為掩護的自動化洗錢管道，協助詐騙集團處理贓款金流，洗錢規模高達約1.2億元。台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳玟瑾偵結，依洗錢等罪起訴畢竟公司實際負責人劉昱森、執行長兼監察人張瀚森、張于庭及名律師鄭鴻威等共10人，其中主嫌張瀚森兄妹均遭求處有期徒刑12年。

檢警調查，整起金流源頭來自前端投資詐騙，張瀚森及其妹張于庭、劉昱森，以及律師鄭鴻威利用交易所系統權限，與永碩投資、宏佳等詐騙投資App串聯，協助詐團處理贓款流向。詐團先在社群平台刊登虛假投資廣告，引導被害人下載App，隨後派員在高雄瑞豐夜市、停車場等地，以幣商面交名義向被害人收取現金，藉此規避金融機構監管。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，一旦取得現金，詐團即啟動第一層虛擬化轉帳機制，尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）交易所運作所需的TRX燃料費與手續費，確保後續USDT轉帳得以順利進行。2023年7月至9月間，其錢包共轉移5萬5240顆TRX，供詐團轉移不法所得USDT使用。

進入洗錢核心後，資金便在多個虛擬錢包間快速層轉。胡崇賢、袁健桓及洪諒鏞等人負責調度USDT作為資金中轉站，其中胡男掌握多個錢包地址，在短短數月內進行多筆大額移轉；僅2023年8月間，其錢包即出現多筆10萬至20萬顆不等的USDT交易紀錄。

檢方統計，僅其中一條資金流，在2023年6月至9月間即出現19筆移轉紀錄，總額達376萬7185顆USDT。這些資金並非直接流向最終帳戶，而是在袁健桓、洪諒鏞及胡崇賢等人的錢包間交叉流動，藉此製造多重金流斷點，以干擾執法人員追查區塊鏈帳本。

檢方認為，被告等人利用虛擬貨幣技術與交易所資源，協助詐騙集團隱匿犯罪所得，對金融秩序造成重大威脅。偵訊時，胡崇賢辯稱自己僅為單純虛擬貨幣買賣的「幣商」，但檢方認為該說法為「縝密規劃的脫罪計畫」，認定其與詐團成員長期犯意聯絡，屬洗錢犯罪核心角色。

檢方指出，張于庭等人利用專業技術與交易所資源協助詐團隱匿犯罪所得，且多數被告否認犯行，依加重詐欺、洗錢、組織犯罪建請法院從重量刑，其中張瀚森求處有期徒刑12年，劉昱森等人各求處8年，其餘被告則依分工角色與不法所得金額，請求科處相當刑度。

值得一提的是，「洗錢防制法」曾於2024年修正，檢察官陳玟瑾在起訴書中特別比較新舊法條，依「最有利被告」原則檢視修正前第14條與修正後第19條適用，以確保起訴程序合法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法