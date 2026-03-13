豐原五口遭詐命案！空軍女婿拒和解：盼「李團長」入獄贖罪

涉嫌詐騙豐原王家導致一家5口走上絕路的「李團長」李惠雯（右）。（資料照）

震驚全台的台中豐原王姓一家五口命案持續審理中，台中地院昨安排被告「李團長」李惠雯與多名被害人及家屬進行調解，據了解，現場僅有1名被害人因住南部、考量往返法院奔波而同意調解，其餘受害者及家屬均未簽字，其中王家二女兒的空軍志願役丈夫更透過律師明確表示「不願談和解」，盼李女在獄中服刑贖罪。

檢方調查指出，45歲李惠雯以「團購投資」與「刷卡購買黃金抽佣金」等話術吸引投資，對外宣稱每月可穩定獲利10％，實際卻是典型龐氏騙局，王家姊妹與母親先後投入資金，前後被詐騙約752萬元，若連同其他7名被害人，總詐騙金額高達1536萬元。

隨著資金被挪用、債務壓力與催討款項不斷加劇，王家人最終不堪精神壓力走上絕路，案件曝光後震撼社會，檢方痛批李女手段惡劣，依違反銀行法、詐欺及恐嚇等罪嫌起訴，並具體求處15年以上徒刑，由於李女過去有規避檢警偵查情形，仍有串證、滅證風險，加上涉案金額高、被害人眾多，因此裁定自2月14日起續押2個月。

台中地院昨安排調解，但多數被害人對李女並不諒解，王家女婿委任律師林瓊嘉擔任告訴代理人，早在前次開庭時就已向法院表達立場，認為此案造成一家五口喪命的悲劇難以彌補，不願以金錢和解結案，盼法院依檢方建議判處李女15年以上重刑，讓她用長期服刑為自己的行為付出代價。

