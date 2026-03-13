為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    活了59年的「魔法師」 妹子嬌喊「老公」 熱血上頭救她重病的老母

    2026/03/13 11:16 記者黃佳琳／高雄報導
    潘姓男子（紅衣者）誤信愛情詐騙，幸員警和郵局行員即時成功勸阻。（民眾提供）

    59歲的潘姓男子單身大半輩子都快成為「魔法師」，他透過交友軟體結識女網友，聽到對方家境不好，有「愛賭的爸、生病的媽、年邁的阿嬤、上學的弟弟和破碎的家」，熱血上頭要資助女網友，女網友開心叫他「老公」，潘男超爽跑到郵局滙款，被行員和員警制止，確認是愛情詐騙後，驚覺自己差點上當。

    警方指出，家住六龜的潘姓男子沒有交過女朋友，也沒有固定工作，靠打臨時工維生，有喜歡的女生也不敢表白；日前，潘男透過交友軟體結識女網友，兩人透過聊了幾天後，潘男得知女網友家境不好，對方還說自己房租到期快被房東趕走，且為了籌措母親的醫藥費已無力負擔。

    潘男探詢需要多少錢救急，女網友告訴他只要1萬元就夠，潘男自認1萬元自己還花得起，於是自告奮勇說願意借錢給女網友，女網友開心直喊「老公」，還說等渡過這次難關就要跟潘男結婚。

    潘男見自己終於能擺脫「魔法師」，立即前往六龜郵局準備把1萬元現金滙至指定帳戶，郵局行員察覺有異，立即通報六龜分局義寶派出所派員處裡，經員警現場分享多起網路交友相關詐騙案例，細心解說詐團如何透過心理攻勢，並反覆查證核對與勸說後，潘男才終於大夢初醒，驚覺遇上詐騙圈套，打消匯款念頭。

