    社會

    國安局前官員赴中求職 履歷洩情報人員身分判刑4年定讞

    2026/03/13 11:15 記者張文川／台北報導
    一審、二審皆依修正前情工法之「洩漏情報資訊罪」將彭判處4年徒刑，最高法院駁回檢、辯上訴，全案定讞。（資料照）

    一審、二審皆依修正前情工法之「洩漏情報資訊罪」將彭判處4年徒刑，最高法院駁回檢、辯上訴，全案定讞。（資料照）

    已退役的國家安全局前組員彭順富，2018年為了在中國尋求教職，至中國教育部轄下的學術人才招聘網站謀職，卻刊登其在國安局的工作經歷，以及任職期間的研究成果，洩漏情報來源、管道、組織及情報人員身分等情資，桃園地檢署依違反國家情報工作法起訴彭男。一審、二審皆依修正前情工法之「洩漏情報資訊罪」將彭判處4年徒刑，最高法院駁回檢、辯上訴，全案定讞。

    判決指出，彭順富自1995年起任職國安局某單位的組員，負責電子密碼機破密等業務，屬國家情報工作法界定的「情報人員」定義範圍，他的工作內容由國安局局長核定為機密等級，依據國家機密保護法應「永久保密、不得洩漏」。

    彭順富自2006年停役後未再復職，2018年5月為了在中國尋求工作機會，至中國教育部轄下的某個學術人才招聘網站刊登履歷，具體陳述自己的國安局工作經歷，以及任職國安局期間的研究項目成果資訊，內文洩漏了情報來源、管道、組織、情報人員身分等情報資訊。

    桃園地檢署接獲檢舉偵辦、起訴，桃園地院審理後認為，彭男的犯罪時間是在國家情報工作法修正加重之前所犯，舊法最重刑度為5年，量處4年徒刑。檢方認為量刑過輕，彭男上訴主張無罪。

    二審高等法院審理時，彭仍否認犯罪，合議庭認定他犯後態度不佳，未見悔意，且先前即有違反情工法被判刑的前科紀錄，且他曾任國家安全局，理應了解情報工作對國家的重要性，且軍旅生涯一再受薰陶對國家應效忠、責任、榮譽的信念與價值，竟為了在中國謀得教職，罔顧國家多年的栽培及照顧，將自身經歷資訊及國安研究成果，刊登於中國學術網站，以致洩漏情報工作資訊，從重量處4年徒刑。

    案經檢辯上訴，最高法院認為二審判決的事實認定、法律適用及量刑理由，皆已詳盡說明，沒有違誤法令，駁回上訴，全案定讞。

