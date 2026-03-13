保時捷911也捲入！台74線22分鐘連兩起連環撞 相距僅800公尺8車受損釀7傷

第一起事故因小貨車疑未注意前方路況釀禍。（民眾提供）

台中台74線快速道路北屯段，12日晚間短短22分鐘內竟連續兩起連環車禍，事故地點相距僅約800公尺，總計8輛車受到波及、7人受傷，其中還包括兩輛保時捷豪車，當時員警還在處理第一起事故，隨即又傳出新的碰撞意外，連資深交警都直呼「台74線開通以來第一次遇到」，情況相當罕見。

第一起事故發生在晚間8時12分，地點位於台74線東向23.3公里處，42歲劉姓男子駕駛小貨車行駛外側車道時，疑未注意前方車況，不慎追撞前方張女與王男駕駛的兩部轎車，造成三車連環撞，導致劉男及張女受傷，所幸皆無生命危險。

然就在警方忙著現場處理、疏導交通之際，22分鐘後、晚間8時34分，距離第一起事故約800公尺的台74線東向22.5公里處，又發生一起更大的連環車禍，43歲陳男駕駛保時捷凱燕休旅車，不慎追撞前方46歲林男駕駛的保時捷911跑車，兩車碰撞後再波及前方羅男、何男及鄭女駕駛的三部轎車，瞬間形成5車連環撞，造成5人受傷，幸均無大礙，警方排除酒駕因素，詳細肇事原因仍待交通鑑定單位進一步釐清。

第五分局指出，汽車行駛快速公路，前後兩車間之行車安全距離，在正常天候狀況下，小型車應保持「車速除以二」、大型車應保持「車速減20」之距離，若未依規定保持前後車距，依《道路交通管理處罰條例》，將處駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。

第二起5車連環車禍中，還包括一輛保時捷911跑車。（民眾提供）

