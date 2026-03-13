為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    有備無患！ 馬祖消防局協助代購滅火器

    2026/03/13 10:46 記者俞肇福／綜合報導
    為鼓勵鄉親家中自備滅火器，連江縣消防局提供鄉親代為採購滅火器服務，預定在4月30日截止。（連江縣消防局提供）

    鼓勵鄉親家中自備滅火器，連江縣消防局提供鄉親代為採購滅火器服務，預定在4月30日截止，每支10型乾粉滅火器780元含運，歡迎有意購買的鄉親聯繫各分隊申購，相關詳情請上連江縣消防局官網查詢。

    連江縣消防局長曹典鈺說，滅火器是一種可攜式滅火工具，內藏化學物品，用以救滅火警，是常見的防火設施，存放在公眾場所或可能發生火警的地方。因為其設計簡單可攜，一般人亦能使用來撲滅剛發生的小火。不同種類的滅火筒內藏的成分不一樣，是專為不同的火警而設，使用時必須注意以免產生反效果及引起危險。

    消防局指出，地區鄉親汰舊換新滅火器，須個別向廠商購買，且運送規範繁瑣，極為不便。消防局多年來協助鄉親代辦採購，過去許多火警都是在發生初期使用滅火器撲滅火勢，才沒有讓災情擴大，小小的滅火器能有效保障家戶生命財產安全。

    因此，消防局火災預防科及各分隊同仁協助辦理這項為民服務工作。歡迎鄉親聯繫各分隊申購，家中常備滅火器是「多一分準備，少一分傷害」；有需要購買鄉親，請於4月30日前聯繫消防局各分隊申購。各分隊聯絡電話如下，南竿分隊（0836）23821、介壽分隊（0836）23685、北竿分隊（0836）56661、莒光分隊（0836）89210、東莒分隊（0836）89207、東引分隊（0836）76355。

