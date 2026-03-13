為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    祖先保佑？ 異姓姊弟掃墓下山翻車幸輕傷

    2026/03/13 10:40 記者吳仁捷／新北報導
    新北市淡水區北新庄墓區路段，今天上午傳出一對姊弟掃墓後，下山不慎翻覆，所幸僅輕傷，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水區北新庄墓區路段，今天上午傳出一對姊弟掃墓後，下山不慎翻覆，所幸僅輕傷，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水北新庄墓園區聯外道路，今天上午傳出翻車意外，一名鄭姓男子駕車搭載洪姓女子下山途中，經過山區墓園時不慎自撞翻車，造成駕駛輕傷、副駕駛座的洪女未受傷，兩人稱是姊弟，掃墓後返程時不慎撞擊墓區道路山壁翻車，鄭男排除酒駕，兩人都不願送醫，但脫困時幾無受傷，救難人員得知後，直呼「祖先庇佑」，至於車禍肇因，仍待進一步調查釐清。

    新北市110今天上午9時許獲報，淡水區北新路一段333號旁（往淡水方向），傳出一起休旅車翻覆車禍，警方、消防到場，駕車的61歲鄭男及62歲女乘客洪女一度受困車內，經消防員救出，鄭男頸部擦傷，洪女未受傷，鄭男說，剛與姊姊掃墓下山，疑操駕不當，自撞邊坡翻覆，雙方都不願送醫。

    據透露，這對自稱姊弟的男女，今天上午到淡水北新庄墓區掃墓，下山時不慎翻覆，警方對鄭男酒測，沒有酒精反應，全案依交通事故處理程序處理，事故車輛上午9時36分拖離，山路交通障礙排除。

