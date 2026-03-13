為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    早餐店老闆砸99萬追直播主 錢要不回來還差點去坐牢

    2026/03/13 10:40 記者黃佳琳／高雄報導
    侯姓早餐店老闆豪擲99萬追直播主，錢要不回來還差點因「假本票」去坐牢。示意圖（資料照）

    侯姓早餐店老闆豪擲99萬追直播主，錢要不回來還差點因「假本票」去坐牢。示意圖（資料照）

    經營早餐店的侯姓男子為追求楊姓直播主，豪擲99萬現金卻換回一張「假本票」，檢方原以行使偽造有價證券罪起訴侯男，但高雄地院審理後發現，本票上寫的竟是楊女三個月前剛遷出的「舊地址」，成為侯男清白的關鍵鐵證，最終判決無罪。

    判決指出，侯男在交友軟體Skout認識楊姓直播主，為了追求對方，2023年10月10日相約見面，席間，楊女以炒房、增資為由開口借錢，侯男二話不說，將經營早餐店辛苦存下的99萬元現金在超商前交付，並換回一張印有身分證地址的本票。不料，三個月後侯男聲請本票裁定，楊女卻喊冤：「我根本沒見過他，本票是假的！」

    雙方為此鬧上法院，經筆跡鑑定後發現，本票上的「玖」、「蘭」、「新」等字筆順，確實與楊女本人及侯男均不符，只能推論是「神祕第三人」所簽。但法官發現一個驚人細節，本票上寫的地址，竟是楊女在案發前三個月才剛遷出的舊戶籍地。

    法官認為，若本票是隨機偽造，怎可能精準得知楊蘭如此私密且頻繁變動的遷徙紀錄？證明侯男辯稱「簽票人有出示身分證供核對」的說法，並非憑空捏造。

    法官認為，直播主在螢幕前露臉，身分資訊早就半公開，隨便一個詐騙集團想「假冒」楊女去釣魚簡直輕而易舉，侯男在法庭上甚至認不出戴口罩的楊女，足見當時在超商前跟他拿錢的人，可能是一場針對「網戀腦」打造的專業騙局，因此認定侯男自認對方是「本人」而收下本票，主觀上並無行使偽造證券的犯意，判決無罪，可上訴。

