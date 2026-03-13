為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    跨國竊盜集團現身北捷？ 女乘客錢包失竊 8張信用卡遭迅速盜刷

    2026/03/13 10:42 記者鄭景議／台北報導
    高姓女子前日（11日）傍晚搭乘捷運文湖線返家，從忠孝復興站坐到萬芳醫院站後，驚覺錢包不翼而飛。文湖線示意圖。（資料照）

    高姓女子前日（11日）傍晚搭乘捷運文湖線返家，從忠孝復興站坐到萬芳醫院站後，驚覺錢包不翼而飛。文湖線示意圖。（資料照）

    台北市高姓女子前日（11日）傍晚搭乘捷運文湖線返家，從忠孝復興站坐到萬芳醫院站後，驚覺錢包不翼而飛。除了現金13000元與各式證件遺失外，8張信用卡更在短短20分鐘內於沙烏地阿拉伯等地遭到連續盜刷。文山一分局警方獲報後展開調查，因盜刷速度極快且地點位於國外，警方不排除是有專業跨國竊盜集團在台北捷運出沒，正積極調閱監視器追查。

    警方調查，高姓女子於3月11日傍晚6時許，從捷運忠孝復興站搭車準備前往萬芳醫院站。高女向警方表示，約20分鐘的車程中，她並未察覺有任何異樣，直到抵達萬芳醫院站準備出站返家時，伸手往包包一摸，才赫然發現錢包已經消失。錢包內除了有台幣13000元現金，還包含金融卡、身分證以及8張信用卡。

    令高女驚恐的是，她才剛發現遺失準備掛失，手機隨即接連跳出多則刷卡成功通知。經向銀行查證，這8張信用卡在極短時間內於沙烏地阿拉伯等境外地區遭到連續盜刷。高女指出，對方盜刷的速度快得驚人，且地點遠在海外，顯示竊賊極可能在得手瞬間，就將卡號資訊透過網路傳送給境外的同夥進行非法交易。

    捷運警察隊與轄區分局接獲報案後，目前持續調閱高女行經路段的車廂內及車站監視器畫面，尋找是否有可疑人士貼身尾隨，全案持續積極偵辦中。

