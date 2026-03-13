獨家》判重刑不如還血汗錢！熱血法官查金流找到5名詐騙被害人

基隆地方法院。（資料照）

詐騙集團利用人頭帳戶層層轉帳洗錢，很多被害人根本不知道錢被洗到何處，早已不抱希望追回。台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳為了發還1筆被凍結3年多的詐款，函文求助基隆地方法院法官施添寶，施法官獲知後深感若不找出真正的被害人，判刑再重也無法彌補被害人的損失，罕見發動職權指揮警方，從複雜的金流中追出彰化等地共5名被害人，將凍結在警示帳戶3年的130萬血汗錢順利發還。

柳金鳳3年前發現1名客戶帳戶出現異常交易，錢一進戶頭馬上轉出去，十分可疑，見無人報案，報警啟動銀行阻斷詐騙金流「48小時連防機制」，將該帳戶列為警示帳戶，成功凍結130萬詐款。

由於柳金鳳常搶先啟動聯防機制，凍結可疑帳戶，助警方逮到車手與人頭戶，多次獲警方頒獎表揚，因而常到法院作證說明阻詐經過，結識同樣對打詐充滿熱忱的法官施添寶；柳去年2月間函文給施添寶表示，她手上有一筆3年前被她凍結的130萬元詐款，已經走完司法程序判刑確定，希望施法官能幫忙查出被害人，讓這筆錢回到主人手中。

施添寶獲知，深感若不找出130萬真正的被害人，判詐欺被告刑度再重也無法彌補被害人的損失，發動職權調查指揮基隆市警二分局偵查隊小隊長陳剴業、偵查佐蔡承恩協助，經過5個月抽絲剝繭分析詐騙集團的洗錢路徑發現，詐團利用4個人頭戶層層轉帳，最後過濾出陳姓女子在內共5名分別住在彰化、台中、桃園、新竹與台北等地的被害人，將130萬依匯款時間與金額，發還給被害人。

陳女接到警方通知時，一度不敢置信，因為她被騙後，根本不知道自己的錢被洗到哪個人頭戶，早已不抱追回的希望，「沒想到銀行行員與法官竟然比我還積極」。

柳受訪時表示，施法官人非常好，不只幫她找到130萬元主人，前年11月被她凍結的120餘萬元詐款，也是施法官指揮警方找到2名被害人，順利把凍結年餘的詐款發還給被害人，讓被害人感激不已，直說施法官真的是一個體察民心的好法官。

台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳常搶先啟動聯防機制，凍結可疑帳戶，助警方逮到車手與人頭戶，多次獲警方頒獎表揚。（記者林嘉東攝）

