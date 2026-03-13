打詐黑洞！詐騙贓款凍結銀行領不回 被害人等嘸錢淪「傷心呆帳」

因基層警力與司法資源有限，加上銀行無權限清查跨行金流，導致高達數10億元的款項淪為被害人「看得到卻領不回」的傷心呆帳。（資料照）

政府近年來傾全力打詐，檢警投入大量人力掃蕩詐團組織，試圖切斷金流，緝捕幕後首腦，但在輝煌的打詐成績單背後，大量被騙走、遭凍結在銀行的詐騙贓款，因基層警力與司法資源有限，加上銀行無權限清查跨行金流，導致高達數10億元的款項淪為被害人「看得到卻領不回」的傷心呆帳。

辦案人員無奈指出，雖然「詐欺犯罪危害防制條例」第11條已明文規定，金融機構若發現警示帳戶內有被害人匯入的款項未經提領，得依檢警通知進行發還。但在實務操作上，詐騙集團為了規避追緝，發展出極其複雜的「多層次洗錢」模式，利用大量人頭帳戶層層轉帳，金流往往延伸至第3層、第4層甚至更多，導致清查每筆款項的金流異常繁瑣。

請繼續往下閱讀...

「如果錢還在第一層，發還機率很高；一旦進到深層，就是惡夢的開始。」一名基層警探透露，目前檢警打詐重心都放在「溯源追查」，試圖瓦解組織上游，根本無餘力去逐筆分析成千上萬筆的匯款紀錄，更難以釐清哪一筆錢究竟屬於哪位被害人，導致原本該還給民眾的血汗錢，只能靜靜躺在銀行的警示帳戶內。

銀行端同樣面臨同樣困境。行員坦言，目前各銀行無權直接清查跨行的金流明細，若要追溯一筆款項的來源，必須透過繁瑣的公文往返於不同銀行與警察單位之間。由於目前缺乏一套完整的橫向聯繫與資訊共享系統，即便款項被及時凍結，也常因無法對標受害者身分，被迫卡在帳戶中等待遙遙無期的法律判決，成為銀行帳上的巨額呆帳。

針對此一僵局，各界紛紛呼籲政府應正視「司法資源不足」的殘酷現況。雖然詐款發還權責屬於全國各地檢署而非法院，但在案量連年爆炸的情況下，檢察官、書記官早已超負荷，根本無暇處理詐款的發還。基層員警建議，政府應成立專案性質的「詐款清理小組」，並優化銀行間的即時資訊共享機制；唯有從制度面解決人力與權限問題，才不會讓政府的打詐努力，最終只換來一張張被害人領不到錢的判決書。

相關新聞：獨家》判重刑不如還血汗錢！熱血法官查金流找到5名詐騙被害人

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法