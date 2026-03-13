為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    超商加盟主欠7萬罰單不理 遇宜蘭分署「智慧扣車」秒還清

    2026/03/13 10:16 記者林嘉東／基隆報導
    法務部行政執行署宜蘭分署執行官昨接獲「智慧扣車」系統通知，前往安一路停車場，查封欠款戶曾女的愛車。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市一名經營超商加盟店的曾姓女子，積欠健保費、交通罰鍰共台幣7萬多元，經法務部行政執行署宜蘭分署多次催繳，均置之不理。宜蘭分署執行官昨接獲「智慧扣車」系統通知，曾女的車停在路邊停車格，火速趕往查封、扣車，嚇得曾女捧著現金全數繳清欠款。

    法務部行政執行署宜蘭分署指出，曾女積欠健保及交通罰鍰累計共7萬元，經執行官多次催繳，均置之不理；執行官多次至曾女基隆住處及曾女加盟經營的超商查訪，卻始終「只見店、不見人」；曾女名下有1部2020年出廠的福特車，也動向不明。

    執行官昨天上午接獲「智慧扣車」系統通報，曾女的車停在基隆市安樂區安一路停車格，第一時間趕抵現場完成查封程序，還在超商忙碌的曾女收到通知後深知法網難逃，火速聯繫家人帶著7萬多元現金，一次結清所有欠款，才保住愛車免遭查扣、拍賣。

    執行官鄧順生表示，欠款戶如有繳納困難，應主動聯繫執行分署說明經濟狀況，提出適當清償計畫，或尋求分期等方式處理，切勿置之不理，以免遭扣薪、扣存、扣車、甚至查封不動產，得不償失。

    曾女接獲愛車要被查封後，捧著現金全數繳清欠款。（記者林嘉東翻攝）

