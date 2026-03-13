為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    房東罵房客「租屋蟑螂」還強行斷電！二審翻盤讓房東多賠17倍

    2026/03/13 09:58 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄陳姓房東提早解約還駡房客「頭腦有問題」，二審逆轉判房東多賠17倍。示意圖。（資料照）

    高雄陳姓房東LINE上飆罵劉姓房客「腦子有問題」，還在租約存續期間強行斷電逼遷。一審原本採信房東說詞，認為房客欠租在先，僅判賠1000元，但二審法官調查發現，房客確實有按時交租，房東才是那個違法終止契約、侵害「居住安寧權」的人，最終改判房東應賠償1萬7千餘元。

    判決指出，陳男指控劉男自2022年5月起就開始賴帳，氣得他在同年7月底祭出斷電通牒，並辱罵對方「腦子有問題」，直指行徑如同「租屋蟑螂」。一審判決時，法官根據房東說法，認定劉男欠繳房租，房東雖有權解約，但因未依規定「提早一個月通知」，輕判陳男賠償一千元。

    然而，案件上訴到二審後發生大反轉，二審法官仔細比對匯款紀錄，發現劉男在房東跳腳終止租約時，其實已經繳清了前兩期的租金，換句話說，房東所謂的「耍賴」、「租屋蟑螂」全是他片面的誤解與指控。

    二審法官認為，陳姓房東不僅沒搞清楚租金流向，還在盛夏7月玩起「突襲式斷電」，害房客冰箱飲品腐敗、被迫請假找房、住旅館；且房東在LINE上辱罵「腦子是不是有問題」並威脅斷電換鎖，已構成情節重大的精神侵害。

    二審計算一審漏掉的財產損害（含計程車費、工作損失）以及精神慰撫金等，加上房東出租房屋屬於「企業經營者」行為，適用《消保法》，針對房東故意違約斷電的惡劣手段，二審法官直接裁定兩倍的「懲罰性賠償」，改判房東應賠償1萬7千餘元，全案定讞。

