槓上開花！無照男毒駕又持有毒品54.8公克 2罪送辦最重罰21.6萬元

高雄市鳳山警方巡邏關心路中的拋錨車，槓上開花查獲陳姓男子無照毒駕又車牌逾檢註銷，涉嫌持有新興毒品卡西酮等54.8公克，警訊後將他依公共危險、毒品罪嫌移送法辦，並開出3張罰單，最重可罰21.6萬元。

鳳山警方今表示，新甲所警員前天深夜巡邏行經鳳山區武營路與瑞隆路口，發現1輛白色自小客車停在路中央疑似故障，員警主動上前關心，駕駛陳姓男子（25歲）見警推稱車輛沒油發不動，已請友人協助。

不過，員警發現陳男神情緊張、兩眼無神，盤查過程中意圖還謊報他人身分遭警方識破，深入追查陳男為無照駕駛，車輛也是權利車，懸掛車牌違規逾檢，已遭監理站逕行註銷。

警方並於車內查獲大量毒品，包括毒品咖啡包11包、新興毒品卡西酮2包、安非他命3包，總重量54.8公克，另施以毒品唾液快篩呈現陽性反應，警方當場依現行犯逮捕，將他帶回偵辦，警訊後將他依公共危險、毒品罪嫌移送法辦。

警方也取締3項交通違規，違反道路交通管理處罰條例，包括毒駕處3萬至12萬元罰鍰、無照駕駛處3.6萬至6萬元罰鍰、車牌逾檢註銷處3600元至3萬6000元罰鍰等，最重可罰21萬6000元，並移置保管車輛及查扣牌照。

鳳山警分局表示，施用毒品後駕車除危害自身，更可能威脅無辜民眾生命安全，警方秉持毒駕不能容忍決心，將持續加強取締。

警方槓上開花，查獲陳男持有毒品54.8公克。（民眾提供）

警方查扣新興毒品卡西酮等54.8公克。（民眾提供）

