    社會

    國1半聯結車衝出邊坡 台南仁德段一度塞爆

    2026/03/13 09:38 記者吳俊鋒／台南報導
    半聯結車行經中山高仁德路段，突然失控衝入邊坡。（民眾提供）

    半聯結車行經中山高仁德路段，突然失控衝入邊坡。（民眾提供）

    中山高台南仁德路段今天清晨發生1部半聯結車衝出邊坡的意外，所幸無人傷亡，初步調查並無酒駕，但事故處理時，進入上班尖峰時段，現場嚴重回堵，讓塞在車陣的民眾叫苦。

    事故發生於清晨近5點，在北向328.9公里，35歲戴姓男子駕駛1部營業半聯結車行駛於外側車道，疑因操作不當，失控衝下邊坡，確切肇因由國道警方調查、釐清。

    附近路段塞爆，一度回堵逾3公里，現場於8點38分排除，恢復通車，車流才逐漸紓解。

    國道警察第四大隊呼籲用路人，行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，如有精神不濟之狀況，請盡速進入服務區或離開高速公路休息，以維自身及他人行車安全。

    半聯結車行經中山高仁德路段，突然失控衝入邊坡，所幸無人受傷。（民眾提供）

    半聯結車行經中山高仁德路段，突然失控衝入邊坡，所幸無人受傷。（民眾提供）

    半聯結車行經中山高仁德路段，突然失控衝入邊坡，初步調查並無酒駕。（民眾提供）

    半聯結車行經中山高仁德路段，突然失控衝入邊坡，初步調查並無酒駕。（民眾提供）

    半聯結車衝入邊坡，現場處理時，附近路段大塞車。（翻攝國道即時路況）

    半聯結車衝入邊坡，現場處理時，附近路段大塞車。（翻攝國道即時路況）

    半聯結車衝入邊坡，現場處理時，附近路段大塞車。（翻攝國道即時路況）

    半聯結車衝入邊坡，現場處理時，附近路段大塞車。（翻攝國道即時路況）

