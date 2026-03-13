雲林去年11行人死亡 警方加強這項違規取締

雲林去年11名行人交通事故死亡，比前2年不減反增，縣府針對照明不足路段啟動路口照明強化計畫。（雲林縣府提供）

交通部公布去年道安統計，雲林縣有11名行人死亡，相較前2年不減反增，引起關注。縣府分析事故原因，多與行人任意穿越馬路、駕駛人在路口未依規定禮讓行人，以及部分路口照明不足等因素有關，將加強執法取締違規，及啟動路口照明等改善措施。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，雲林為農業大縣，除主要幹道，還有許多產業道路，且有不少道路路口沒有交通號誌，汽機車車速快又未禮讓，發生事故都很嚴重，為此縣府這幾年透過設置行人專用道、行人庇護島、設置標誌標線、交通號誌調整等工程，強人行人通行安全。

汪令堯說，縣府也配合警察局，到社區、校園等地辦理禮讓行人等交通安全教育宣導，同時加強未禮讓行人取締，根據交通部公布資料，雲林去年交通事故死亡人人數比前年大幅減少24人，減幅在全國排名第3，可見相關措施是有成效的

江令堯表示，行人死亡人數不減反增，凸顯行人交通安全仍有待加強，尤其行人是交通體系中最弱勢的一環，一旦發生事故往往傷亡嚴重，今年起針對縣內行人穿越環境全面盤點，優先檢視並改善事故風險較高的路口及路段，包括路口照明強化，提供夜間行人可視性，有效降低駕駛人因視線不佳造成的事故風險。

警方也指出，將加強行人未依規定任意穿越馬路、未禮讓行人等違規行為取締，只要違規機車處1200元罰鍰、汽車6000元罰鍰，若致人受傷或死亡罰鍰加重，最高3萬6000元，且吊扣或吊銷駕照。

