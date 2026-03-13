懷疑麵包被偷吃起口角 房客持水果刀殺死房東 國民法官判刑15年

32歲蔡姓男子去年4月9日深夜酒後返回租屋處，發現麵包不見，由於陳姓房東有隨意偷吃房客食品紀錄，蔡質疑又是陳姓房東偷吃，但陳矢口否認，2人起口角，蔡事後持水果刀刺穿陳的左後背，致陳當場倒於血泊中，經送醫急救後仍傷重不治，檢方依殺人罪起訴，全案經國民法庭審理，判處有期徒刑15年。

國民法官認為，蔡姓男子對犯罪事實坦承不諱，佐以檢察官提出的各項事證，其所為足以構成刑法殺人罪；另，蔡男僅因懷疑被害人未經其同意食用其所購買的麵包，且在被害人持續否認下，即不思理性溝通處理，而持刀殺害被害人，其思考模式偏執，主觀惡性及可責性確實重大。

考量蔡姓男子持刀刺穿被害人左肩胛骨，穿入左側胸腔，傷及肺葉導致大量出血死亡，行為時下手甚重，造成被害人家屬頓失至親，天人永隔，成為永難彌平的傷痛，蔡男犯後雖坦承犯行，迄今未與被害人家屬達成和解，獲取宥恕諒解，所以審判處有期徒刑15年。

檢警調查，蔡姓男子以打臨工為業，蔡男與陳姓房東曾經為同事關係，蔡男前年7月中旬開始住進陳位於桃園市楊梅區永美路住所，在客廳搭上床鋪，每月付租金2000元，蔡男去年4月9日晚間喝了2瓶啤酒及保力達返回住處，發現2個麵包不見了，懷疑陳姓房東偷吃，但陳否認，當晚11點，蔡再度持水果刀質問陳是否偷吃麵包，但陳依舊否認，蔡暴怒之下竟持水果刀朝陳男左後背猛刺一刀。

由於傷口深入陳姓房東左肩胛骨刺穿左側胸腔，傷及左肺葉導致大量出血，倒於血泊中，在場另一楊姓租客察覺有異，打電話報案處理，陳姓房東送醫急救，仍因出血過多不治。

