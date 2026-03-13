為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    熱心民眾撿到近10萬火速交警方 老翁失而復得感動到流淚

    2026/03/13 09:35 記者陳鳳麗／南投報導
    闕姓老先生提領10萬元，警方依提領時間鎖定他是失主。（中興警分局提供）

    南投有民眾在中興新村1家銀行補摺機附近撿到9萬7000元的紙鈔，趕緊送交中興警分局，警方調監視畫面，鎖定1位老先生，經聯絡確定就是他遺失的，而他是ATM提款後，拿著10萬元現鈔去補摺機補登，不小心掉了97張卻渾然未覺，返家才知丟了，驚惶之際就被通知有人撿到。

    有民眾日前到中興新村台灣銀行提款，赫然發現旁邊補摺機下方的地面，散落一大疊千元紙鈔，他撿拾後趕緊拿到中興警分局，清點後共有97張。

    承辦的偵查隊警員梁莉娟，快速到銀行調監視畫面，推測提領時間後，因當天是假日提款者不多，很快就鎖定一位老先生掉的，經調看多個路口監視器，因有員警看過這位老先生，查證身分認為是闕姓老翁。

    闕姓老翁接獲分局電話時，正因丟掉大筆現金而焦慮不安，得知有人撿到送交警方高興不已，後來由家人陪伴到分局認領，對撿到錢的民眾感激不已。

    闕姓老翁的家人陪同他去分局認領失款，其家人告訴警方，老先生提款10萬元，接著到補摺機補登存摺，補登好收起存摺時，不小心把現金掉落，但當時完全沒有感覺，等回到家才知剩3張大鈔。警方通知錢送到分局時，開心又激動到紅了眼眶。

    老先生由家人陪同到分局認領失款，警員梁莉娟（左1）請他清點現金，由其家人填寫資料。（中興警分局提供）

