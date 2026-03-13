為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    律師首例聲請大法官迴避遭駁 法界：8人或形成「軟著陸」共識

    2026/03/13 09:36 記者劉詠韻／台北報導
    聲請狀指出，朱富美、楊惠欽、蔡宗珍三位大法官因不滿現行憲法訴訟程序之處理，長期採取「拒絕參與評議」手段進行程序杯葛，導致憲法法庭出現僅由五位大法官。圖為憲法法庭。（資料照）

    圖為憲法法庭。（資料照）

    憲法法庭因大法官員額懸缺，加上「憲法訴訟法」修正後的制度爭議，運作長期陷入困境，多起案件評議因部分大法官拒絕參與而延宕，形成外界俗稱的「五人判決」例外模式。律師劉繼蔚近期遞狀聲請，要求朱富美、楊惠欽、蔡宗珍三名大法官迴避審理妨害性自主等案件，成為國內首例案件代理人針對大法官消極不參與評議行為提出的迴避聲請。

    憲法法庭經媒體披露後，迅速裁定駁回。有法界人士解讀，裁定詳列聲請人對三位大法官的批評，並未否認其所指法庭目前面臨的制度困境，但認為三人過去在三件案件中的行為，尚不足以認定在本件兒少性犯罪時效案審理上有偏頗之虞，因此不構成迴避理由。

    法界人士指出，先前「五人判決」已在114年憲判字第1號、115年憲判字第1號及115年憲判字第2號三件判決中出現，當時均將三名大法官拒絕參與評議的情形，類推為依法迴避，並排除於現有總額之外，作為憲法法庭得以作成五人判決的基礎。

    若以此脈絡觀察，憲法法庭此次駁回迴避聲請的理由，恐略顯草率，反倒可能堵住未來繼續循此路徑排除三人、不計入人數而作成五人判決的空間。

    法界人士分析，8位大法官於3月2日說明會罕見「破冰同台」，且據悉蔡宗珍、朱富美、楊惠欽三人皆在會中針對爭點提出重要提問。外界認為，在說明會上充分參與討論後，三人再於終局評議時缺席、由其餘五名大法官作成「五人判決」的可能性已相對降低。

    該名法界人士因此評估，從這份裁定內容觀察，8位大法官或已對過去憲法訴訟法修法所引發的爭議，以及目前憲法法庭的運作困境，逐漸形成「軟著陸」共識；未來若能由八8位大法官共同作成8人判決，讓憲法法庭回歸正常運作，或許指日可待。

