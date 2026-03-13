雙拳不敵四掌 馬公男孤身前往談判遭2兄弟砍殺

馬公警分局帶回涉嫌殺人張姓兄弟，偵訊後移送澎湖地檢署，由澎湖地方法院裁定收押禁見。（馬公警分局提供）

光天化日之下，馬公市西衛里昨（12）日中午傳出男子血跡斑斑，身上多處遭利刃砍傷，馬公警分局接獲民眾通報後，火速趕往案發現場，逮捕2嫌帶回馬公警分局偵查，訊後移送澎湖地檢署複訊，深夜向澎湖地方法院申請召開聲押庭裁定羈押獲准。

馬公警分局調查指出，12日中午12時51分接獲民眾報案，指稱馬公市1名吳姓男子，疑遭人持利器砍傷，現場血跡斑斑，吳男經民眾協助送往三軍總醫院澎湖分院急診室救治。經院方緊急診療後，吳男頭部及四肢多處受傷，目前仍在院治療中。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後立即展開追查，迅速鎖定西衛張姓2名犯嫌，並拘提到案偵訊，現場並查扣涉案刀具，全案依殺人未遂罪嫌，移送台灣澎湖地方檢察署偵辦。全案經檢察官複訊後向法院聲請羈押，澎湖地方法院於12日深夜召開羈押庭審理，裁定張嫌2人均予羈押獲准。

根據了解，居住在鎖港的吳姓男子，疑與居住在西衛張姓兄弟積怨已久，12日吳男隻身前往西衛張姓男子住處理論，雙方一言不合再度發生衝突，過程中張姓兄弟持刀揮砍吳姓男子，雙拳不敵四掌，造成吳男多處受傷。

馬公警分局表示，對於任何暴力犯罪行為絕不寬貸，警方將持續強力打擊暴力犯罪，並依法嚴辦，以確保社會治安與民眾安全。

張姓兄弟涉嫌行兇利器，由警方查扣列為證物。（馬公警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法