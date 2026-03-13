偷倒70噸廢棄物！涉案司棄車逃竟又折返破窗取物被逮

偷倒70噸廢棄物，司機棄車逃竟又折返破窗取物遭逮。（民眾提供）

苗栗縣竹南鎮發生大規模事業廢棄物非法傾倒案！一名楊姓男子於11日深夜時分，駕駛曳引車在竹南鎮新崎頂段風力發電機下偷倒廢棄物，遇警巡邏直接棄車逃命。更誇張的是，楊男隔日為了取回車內物品，竟大膽折返現場「破窗」，當場被守候的員警依妨害公務現行犯逮捕，全案依違反廢棄物清理法移送法辦。

竹南警察分局大同派出所員警於11日深夜執行巡邏勤務，行經新崎頂段3號風力發電機下方時，發現一輛曳引車行跡詭異，正趁著夜色掩護非法傾倒廢棄物。楊姓駕駛一見巡邏車燈光靠近，深知難逃法網，竟連車都顧不得，當機立斷跳車遁入夜色中逃逸。

警方隨即封鎖現場，並通報環保局人員到場勘查。經初步認定，現場傾倒的物質為事業廢棄物，重量高達約70公噸，規模令人咋舌。環保局指出，該行為已嚴重違反廢棄物清理法，後續將追究環境復原與相關罰責。

未料，楊男因為取回車內私人物品，竟於隔日大膽重返現場。楊男見車輛已被扣押，竟異想天開拿工具敲破車窗試圖取物，被在場戒備的員警撞個正著。

曳引車行跡詭異，趁著夜色掩護非法傾倒廢棄物。（民眾提供）

楊姓駕駛折返破窗取物被逮。（民眾提供）

