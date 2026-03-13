為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偷倒70噸廢棄物！涉案司棄車逃竟又折返破窗取物被逮

    2026/03/13 08:58 記者蔡政岷／苗栗報導
    偷倒70噸廢棄物，司機棄車逃竟又折返破窗取物遭逮。（民眾提供）

    偷倒70噸廢棄物，司機棄車逃竟又折返破窗取物遭逮。（民眾提供）

    苗栗縣竹南鎮發生大規模事業廢棄物非法傾倒案！一名楊姓男子於11日深夜時分，駕駛曳引車在竹南鎮新崎頂段風力發電機下偷倒廢棄物，遇警巡邏直接棄車逃命。更誇張的是，楊男隔日為了取回車內物品，竟大膽折返現場「破窗」，當場被守候的員警依妨害公務現行犯逮捕，全案依違反廢棄物清理法移送法辦。

    竹南警察分局大同派出所員警於11日深夜執行巡邏勤務，行經新崎頂段3號風力發電機下方時，發現一輛曳引車行跡詭異，正趁著夜色掩護非法傾倒廢棄物。楊姓駕駛一見巡邏車燈光靠近，深知難逃法網，竟連車都顧不得，當機立斷跳車遁入夜色中逃逸。

    警方隨即封鎖現場，並通報環保局人員到場勘查。經初步認定，現場傾倒的物質為事業廢棄物，重量高達約70公噸，規模令人咋舌。環保局指出，該行為已嚴重違反廢棄物清理法，後續將追究環境復原與相關罰責。

    未料，楊男因為取回車內私人物品，竟於隔日大膽重返現場。楊男見車輛已被扣押，竟異想天開拿工具敲破車窗試圖取物，被在場戒備的員警撞個正著。

    曳引車行跡詭異，趁著夜色掩護非法傾倒廢棄物。（民眾提供）

    曳引車行跡詭異，趁著夜色掩護非法傾倒廢棄物。（民眾提供）

    楊姓駕駛折返破窗取物被逮。（民眾提供）

    楊姓駕駛折返破窗取物被逮。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播