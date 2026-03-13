為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    連續熊抱女國中生 大學生又翻牆闖國中教室偷竊

    2026/03/13 09:00 記者蔡政珉／苗栗報導
    大學生同日連續從後環抱國中女，又翻牆進國中教室偷竊。（資料照）

    苗栗縣一名男大生阿顯（化名），在去年4月間短短兩天內連續作案，先是在街頭隨機從後對兩名國中少女環抱性騷擾，隔天深夜又潛入國中校園翻找財物，觸動警報器被保全當場活逮。苗栗地院審理後，依踰越安全設備竊盜未遂罪及成年人故意對少年性騷擾罪，分別判處有期徒刑4月及拘役30日。

    判決書指出，現年約20歲的阿顯於去年4月28日傍晚，先在苗栗市一間牙醫診所前見一名國中少女落單，竟色心大起，趁對方來不及反應，從後伸手猛摸少女腿部及臀部；隨後於當晚8點多，又在青年創業指揮部旁巷弄，以同樣手法從後方「熊抱」另一名國中少女（乙女），嚇得少女驚慌失措報警。

    未料，阿顯色膽包天之餘還兼具賊心，他於隔天（29日）深夜10點多翻越苗栗某國中鐵欄杆潛入校園，徒手開啟某間教室大門後肆意翻動學生抽屜、鉛筆盒尋找值錢財物，因觸動校園警鈴，保全人員迅速趕到現場，將他逮個正著。

    法官審理時發現，阿顯雖然承認性騷擾，卻稱沒有偷竊意圖。但保全指證歷歷，監視器也拍下他翻動財物的過程。

    法官認為，阿顯身為成年人，竟針對年幼少女進行性騷擾；且深夜潛入校園行竊，危害社會治安。考量他目前仍在就讀大學、在餐飲業兼職，且過去無前科，加上其中一名受害少女（甲女）事後撤回告訴，針對有罪部分判處上述刑期，均得易科罰金，以資警惕。

