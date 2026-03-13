為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄大樓藏色情交易 警方破門抓到「連結」男女

    2026/03/13 08:48 記者黃良傑／高雄報導
    警方逮捕店家負責人與男女涉案人。（民眾提供）

    警方逮捕店家負責人與男女涉案人。（民眾提供）

    高雄市警方接獲民眾檢舉，指新興區六合一路鄰近夜市某棟大樓內護膚會館，涉嫌從事違法色情性交易，警方成立專案小組積極蒐證，再突襲會館控制負責人，查獲1對男女涉嫌性交易，將2男1女帶回偵訊、法辦。

    新興分局今（13）日表示，專案小組於10日14時50分進入會館先行控制店家負責人，並持法院核發之搜索票，一舉破門查緝到在屋內從事不法性交易之男女。

    警方進入現場後，當場查獲現場負責人黃男（32歲）、男客謝男（39歲）及女服務生蔡女（56歲），並查扣不法所得及帳冊等相關證物，在場3人全數帶回調查。

    經警方調查，黃男每次媒介「全套性交易」2300元，並從中抽取800元牟利，依涉嫌刑法妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦；另女服務生與男客均坦承犯行，將依《社會秩序維護法》函請高雄簡易庭裁處。

    新興分局重申即使色情業者藏身於大樓或人潮密集區域，警方仍將依法查緝，持續規劃臨檢、清樓等勤務，全力杜絕色情交易，淨化轄區治安環境。

    警方逮捕店家負責人。（民眾提供）

    警方逮捕店家負責人。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播