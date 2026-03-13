高雄大樓藏色情交易 警方破門抓到「連結」男女

警方逮捕店家負責人與男女涉案人。（民眾提供）

高雄市警方接獲民眾檢舉，指新興區六合一路鄰近夜市某棟大樓內護膚會館，涉嫌從事違法色情性交易，警方成立專案小組積極蒐證，再突襲會館控制負責人，查獲1對男女涉嫌性交易，將2男1女帶回偵訊、法辦。

新興分局今（13）日表示，專案小組於10日14時50分進入會館先行控制店家負責人，並持法院核發之搜索票，一舉破門查緝到在屋內從事不法性交易之男女。

請繼續往下閱讀...

警方進入現場後，當場查獲現場負責人黃男（32歲）、男客謝男（39歲）及女服務生蔡女（56歲），並查扣不法所得及帳冊等相關證物，在場3人全數帶回調查。

經警方調查，黃男每次媒介「全套性交易」2300元，並從中抽取800元牟利，依涉嫌刑法妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦；另女服務生與男客均坦承犯行，將依《社會秩序維護法》函請高雄簡易庭裁處。

新興分局重申即使色情業者藏身於大樓或人潮密集區域，警方仍將依法查緝，持續規劃臨檢、清樓等勤務，全力杜絕色情交易，淨化轄區治安環境。

警方逮捕店家負責人。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法