台中大學生擺攤賣茶飲離開5分鐘 4萬3辛苦錢遭洗劫

男大生在益民商圈創業擺攤賣茶飲，不料遇宵小洗劫。（民眾提供）

台中一中附近的益民商圈深夜傳出竊案，一名創業擺攤賣茶飲的大學生，才離開一會兒取餐，放在椅子上的背包竟被竊賊順手摸走，包內裝有租金與營業額共4萬3千元，讓辛苦經營的小本生意瞬間蒙受不小損失，讓他直嘆人心險惡同時報警希望揪出無良竊賊。

警方11日凌晨0時許接獲報案，報案人為21歲男子，他在台中市北區一中街的益民商圈經營茶飲攤，當時因為要取餐，將黑色皮革斜背包暫時放在攤位椅子上，離開約5分鐘，沒想到返回時包包已經不翼而飛。

請繼續往下閱讀...

經查，背包內裝有本月攤位租金，以及上個月辛苦賺來的營業額，總計4萬3千元現金，對於剛創業的學生而言是一筆不小的金額，監視器畫面中更拍到，一名竊賊趁著攤位人員短暫離開時，鬼鬼祟祟靠近椅子，迅速將包包拿走後離去。

據了解，男大生目前就讀台中某大學三年級，平時與女友輪流顧攤做生意，曾在大慶夜市擺攤，近期才在益民商圈開設第二個攤位，沒想到開店沒多久就遇上竊賊，事後他也在網路上發文表示，「真的很心痛」，並呼籲若有人看到可疑人士能協助指認。

消息曝光後，不少網友留言替他加油打氣，甚至表示會前往買茶支持，替這位年輕創業者打氣；警方表示，目前已調閱周邊監視器畫面追查犯嫌身分，將積極查緝到案，同時也提醒民眾在人潮眾多的商圈或夜市做生意時，貴重財物務必隨身保管，避免暫放公共場所，以免給宵小可乘之機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法