人妻外遇與小王同宿 夫衝進房蒐證挨告判拘役55天

詹姓男子與廖姓妻子婚姻不睦，廖女2年多前離家後向法院訴請離婚，詹男得知妻子與外遇對象蔡男投宿旅店，為了要抓姦在床，未經同意，衝進廖女與蔡男同宿房間錄影蒐證，結果挨告吃上官司，屏東地院審理後，認為人夫詹男行為已構成侵入他人住宅罪，判處拘役55天，可易科罰金及上訴。

詹男主張，面對背叛婚姻感情不忠的配偶，訴請離婚還要分配財產，令他難以接受，因通姦罪除罪化後，刑事訴訟法的手段已經完全沒有，他為了捍衛自身的權利，所以採取上述侵害手段最小的方式，他的蒐證行為完全符合比例原則。

屏東地院認為，詹男在案發前一日即知廖女與蔡男入住該民宿，若擔憂廖女有人身安全疑慮，有充裕時間報警處理，由偵查機關以合乎法律方式保障被害人權利，且刑事訴訟法規範偵蒐作為應由偵查機關依正當法律程序行使，不允許私人以偵蒐犯罪為名，任意侵犯他人權益，縱認廖、蔡2人衣衫不整同宿而懷疑有通姦情形，亦可待2人退房後，再進入房間內採集相關跡證，並非僅有侵入告訴人房間一途，詹男所為難認符合比例原則。

