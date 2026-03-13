為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    人妻外遇與小王同宿 夫衝進房蒐證挨告判拘役55天

    2026/03/13 08:43 記者李立法／屏東報導
    廖姓人妻外遇與蔡男同宿，詹姓人夫為抓姦在床衝進房蒐證，挨告判拘55天。（資料照）

    廖姓人妻外遇與蔡男同宿，詹姓人夫為抓姦在床衝進房蒐證，挨告判拘55天。（資料照）

    詹姓男子與廖姓妻子婚姻不睦，廖女2年多前離家後向法院訴請離婚，詹男得知妻子與外遇對象蔡男投宿旅店，為了要抓姦在床，未經同意，衝進廖女與蔡男同宿房間錄影蒐證，結果挨告吃上官司，屏東地院審理後，認為人夫詹男行為已構成侵入他人住宅罪，判處拘役55天，可易科罰金及上訴。

    詹男主張，面對背叛婚姻感情不忠的配偶，訴請離婚還要分配財產，令他難以接受，因通姦罪除罪化後，刑事訴訟法的手段已經完全沒有，他為了捍衛自身的權利，所以採取上述侵害手段最小的方式，他的蒐證行為完全符合比例原則。

    屏東地院認為，詹男在案發前一日即知廖女與蔡男入住該民宿，若擔憂廖女有人身安全疑慮，有充裕時間報警處理，由偵查機關以合乎法律方式保障被害人權利，且刑事訴訟法規範偵蒐作為應由偵查機關依正當法律程序行使，不允許私人以偵蒐犯罪為名，任意侵犯他人權益，縱認廖、蔡2人衣衫不整同宿而懷疑有通姦情形，亦可待2人退房後，再進入房間內採集相關跡證，並非僅有侵入告訴人房間一途，詹男所為難認符合比例原則。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播