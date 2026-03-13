母逝父吸毒 可憐4歲女童被四處托顧卻疑遭侵害成傷

可憐4歲女童，父親吸毒、母親過世，吸毒父托朋友代顧，相繼疑遭性侵害和不當對待成傷，南投縣府向南投地院聲請延長安置女童獲准。（記者陳鳳麗攝）

南投縣1名4歲女童，2年前母親過世後，吸毒父把她送保母、幼兒園，因欠費不還改托朋友夫妻照顧，孩子去年疑遭朋友夫妻性侵害，後來改托另一對夫妻照顧，女童又被不當對待成傷，檢調偵辦中，南投縣府緊急安置，吸毒父不見蹤影，因安置到期，南投縣府再度聲請延長安置獲准。

這名女童今年4歲多，父親長期吸毒，阿公、媽媽前年相繼過世後，阿嬤和姑姑無力再幫，女童被父親一下送保母，一下送幼兒園，後來因為欠費不敢再送去，改拜託朋友夫妻幫忙照顧幾天，不料該對夫妻疑對女童性侵害。

吸毒父去年又因孩子沒人帶，改托另一對夫妻朋友代顧幾天，孩子疑似被不當對待成傷被通報，檢警介入調查。南投縣府與其溝通後，吸毒父允諾自己帶小孩，但後來又偷偷請對女兒不當對待的夫妻幫帶小孩，縣府得知後將女童緊急安置3月，每次安置期限結束前，其父親即失去聯絡，女童就數度延長安置。

安置期間女童的父親常找不到人，有聯絡時一直表達要把孩子出養，找他開會協商問題也缺席，由於女童疑似被性侵害和不當對待成傷案，已進入司法階段，南投縣府本月繼續向南投地院聲請延長安置獲准。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

