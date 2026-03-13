偽以「導引技法」對外針灸看診 竹市密醫被判刑

偽以「導引技法」對外針灸看診，竹市密醫遭判刑。（資料照）

沒有醫師資格的新竹市竹光路男子林飛鵬，對外偽以「台灣導引技法研究會籌備處林醫師」身分自居，為民眾看診後再拿處方箋供看診民眾前往杏春德記中藥房調藥，經民眾檢舉密醫行為，新竹地院依違反醫師法將林男與藥房負責人判刑。

法官調查，112年8月起，由林飛鵬以新竹市竹光路據點，偽以「台灣導引技法研究會籌備處」「林醫師」身分自居，並廣發登載此頭銜名片，招攬民眾預約前往看診；溫仲景亦會在其所營、址設新竹市的杏春德記中藥房提供該名片給民眾，推薦轉介民眾前往林飛鵬處看診。

而林飛鵬於竹光路據點為看診民眾把脈、問診完畢，旋即以毛筆書寫印有「天無藏私人貫之」紅字處方箋，供看診民眾前往杏春德記中藥房調劑科技中藥搭配「清高舒解」飲品返家服用，並由杏春德記中藥房向民眾收取費用。

林飛鵬另以自備針灸設備，為民眾施以針灸治療而非法執行醫療業務。經新竹市衛生局接獲民眾檢舉，函送新竹地方檢察署發查新竹市警察局第一分局，員警執本院地院核發搜索票前往杏春德記中藥房、台灣導引技法研究會籌備處等處搜索而查獲。

法官審酌醫師法嚴格禁止未取得合法醫師資格之人擅自執行醫療業務，並對違反者處以刑事處罰，其目的除保障合法取得醫師資格之人執業權利外，更係保障社會大眾得以在安全無虞之醫療環境下，接受經過國家嚴格培訓篩選而取得合法資格醫師之醫療服務，並確保醫療體系健全與發展，從而任意破壞上開制度者，其惡性及對患者權益所生危害自屬重大。

被告林飛鵬未取得合法醫師資格，違法執行醫療業務，被告溫仲景明知上情，仍基於自己犯罪之意思，在所營之杏春德記中藥房放置被告林飛鵬自稱「林醫師」之名片並推薦轉介病患，又依指示將被告林飛鵬診療病患後開立之處方箋調劑用藥而共同完成醫療行為，對於患者造成潛在危害，漠視法紀。

最後法官將林飛鵬依醫師法非法執行醫療業務罪，處有期徒刑6月，並應向公庫支付15萬元。溫仲景有期徒刑6月，應向公庫支付10萬元。均緩刑2年。

