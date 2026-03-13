國安案件證據難蒐集 國安專庭法官許凱傑：潛在危害不亞於殺人放火

國安專庭法官許凱傑接受本報「官我什麼事」節目專訪。（記者黃筠軒攝）

國安案件與一般刑事案件大有不同，台北地方法院國安專庭法官許凱傑接受本報「官我什麼事」節目專訪解釋其中的差異性，他表示兩者最大的差異，在於其行為往往處於灰色地帶，具有高度隱蔽性，且常透過包裝過的方式進行，使外界不易察覺。這類滲透或統戰行動，往往披著正常交流或人際互動的外衣，因此在初期階段很難被辨識或發現。

許凱傑指出，國安案件所涉及的危害層面，與一般犯罪不同，若國家安全因制度或政治體制受到影響，可能連帶衝擊人民生命、財產保障的整體制度，其潛在危害程度，並不亞於殺人、放火或詐欺等重大犯罪。也因此，社會必須對此類案件保持高度警覺。

「在司法實務上，國安案件的另一個特徵，是證據蒐集與認定相對困難。」許凱傑解釋，由於相關行動多具有隱蔽性，不僅不易被直接揭露，情報機關在是否將情報提供法院作為證據時，也需權衡是否會暴露情報來源或管道。若情報不足以在法庭上形成完整證據鏈，相關資料也可能不會被公開使用，使案件在舉證與審理上更為複雜。

許凱傑表示，正因國安案件具有上述特性，我國近年也逐步建立專業審理機制，2022年國安相關法律修法後，司法院並於2023年公布各級法院設置國安專庭的相關規定，使國安案件能由具專業背景的法官審理，不再完全採隨機分案方式，以提升案件審理的專業性與效率。

此外，許凱傑也說，國安案件在審理程序上也須特別重視保密措施，由於案件內容可能涉及機密資訊、政府機關或證人身分，法院在程序安排上須兼顧審判公開與國家安全，避免情報或敏感資訊在審理過程中再次外洩；因此，國安案件往往審理時間較長，也需更嚴謹的程序設計與專業處理。

