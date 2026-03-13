為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國安案件證據難蒐集 國安專庭法官許凱傑：潛在危害不亞於殺人放火

    2026/03/13 10:30 記者楊心慧／台北報導
    國安專庭法官許凱傑接受本報「官我什麼事」節目專訪。（記者黃筠軒攝）

    國安專庭法官許凱傑接受本報「官我什麼事」節目專訪。（記者黃筠軒攝）

    國安案件與一般刑事案件大有不同，台北地方法院國安專庭法官許凱傑接受本報「官我什麼事」節目專訪解釋其中的差異性，他表示兩者最大的差異，在於其行為往往處於灰色地帶，具有高度隱蔽性，且常透過包裝過的方式進行，使外界不易察覺。這類滲透或統戰行動，往往披著正常交流或人際互動的外衣，因此在初期階段很難被辨識或發現。

    許凱傑指出，國安案件所涉及的危害層面，與一般犯罪不同，若國家安全因制度或政治體制受到影響，可能連帶衝擊人民生命、財產保障的整體制度，其潛在危害程度，並不亞於殺人、放火或詐欺等重大犯罪。也因此，社會必須對此類案件保持高度警覺。

    「在司法實務上，國安案件的另一個特徵，是證據蒐集與認定相對困難。」許凱傑解釋，由於相關行動多具有隱蔽性，不僅不易被直接揭露，情報機關在是否將情報提供法院作為證據時，也需權衡是否會暴露情報來源或管道。若情報不足以在法庭上形成完整證據鏈，相關資料也可能不會被公開使用，使案件在舉證與審理上更為複雜。

    許凱傑表示，正因國安案件具有上述特性，我國近年也逐步建立專業審理機制，2022年國安相關法律修法後，司法院並於2023年公布各級法院設置國安專庭的相關規定，使國安案件能由具專業背景的法官審理，不再完全採隨機分案方式，以提升案件審理的專業性與效率。

    此外，許凱傑也說，國安案件在審理程序上也須特別重視保密措施，由於案件內容可能涉及機密資訊、政府機關或證人身分，法院在程序安排上須兼顧審判公開與國家安全，避免情報或敏感資訊在審理過程中再次外洩；因此，國安案件往往審理時間較長，也需更嚴謹的程序設計與專業處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播