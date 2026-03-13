受邀赴中接受落地招待？國安專庭法官教你避開觸法危機

國安專庭法官許凱傑接受本報「官我什麼事」節目專訪。（記者黃筠軒攝）

近年里長、地方組織帶團赴中國旅遊，接受落地招待的情事層出不窮，民眾若遇親友揪團赴中國，卻發現可能涉及違法疑慮，該如何因應？台北地方法院國安專庭法官許凱傑接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，司法在國安體系中多屬「事後補救」的一環，因此民眾更應提高國安意識、辨識常見統戰手法，必要時可通報主管機關，以強化整體國安防護。

許凱傑指出，民眾首先須理解法律的基本界線，透過新聞媒體報導，了解目前社會已發生的相關案例，從中認識常見的涉案類型，如洩密、科技洩密或發展組織等行為，藉此提高風險辨識能力並避開可能的違法風險。

他表示，民主制度的重要特徵在於公開與透明，而不是單純以全面禁止的方式處理問題，讓社會具備基本的風險判斷能力，才能在維持自由的同時建立制度韌性，也不必過度緊張或恐慌。

針對常見的滲透手法，許凱傑表示，滲透行動往往從統戰式的「交朋友」開始，但並非單純的人際往來，而是帶有目的性的接近，如透過朋友、同事或社群關係逐步建立信任與好感，再慢慢加深並擴大關係。由於並非每人都掌握敏感資訊或重要資料，因此是否接觸機密資訊或決策內容，往往成為評估個人交友風險的重要因素。

若民眾受朋友邀請赴中卻發現行程涉及落地招待，或在國內餐敘時接受疑似發展組織成員招待，是否可能觸法？許凱傑表示，國安相關法律不會因單一行為即處罰，而是視是否涉及接受敵對勢力資金，並回國從事影響選舉、滲透政府機關或破壞行為等情形而定。單純社交或用餐通常不構成犯罪，但灰色滲透常以合法活動為掩護，民眾仍應提高警覺。

許凱傑認為，吃飯交朋友是人之常情，民主國家不會限制人民與誰交往；但若後續出現持續邀約、資金往來或特定任務要求，就應留意對方目的。若能辨識可能存在的吸收、滲透或統戰手法，有助建立國安意識，而非陷入情緒性恐慌或獨自面對。如此才能在享有民主自由的同時，也維繫民主制度，不被威權體制取代。

許凱傑建議，若民眾受邀赴中國時感覺情況異常，甚至擔心可能涉及違法、希望自保，可適度向主管機關通報，例如向陸委會或相關業管單位反映情況，不僅有助於個人自我保護，也能讓政府及民眾更早掌握相關手法與趨勢。

許凱傑最後強調，在國安案件中，若有更多民眾願意關心並理解相關風險，將有助於強化制度運作，讓整體國安防護網更加完備，也讓民主社會更有韌性。

