揭開國安判決神祕面紗！國安專庭法官許凱傑解密司法扮演的角色

中國透過灰色地帶的文攻武嚇與統戰滲透對台施加長期壓力，而司法在整體國家安全體系中扮演重要但仍有限的角色。台北地方法院國安專庭法官許凱傑接受本報「官我什麼事」節目專訪時指出，司法多數扮演的是「事後補救」的角色，真正關鍵仍在於事前防範，包括提升民眾、政府機關與軍中人員的國安意識，以及建立更完善的行政管理機制。

許凱傑指出，國安案件中經常出現社會期待與司法判決間的落差，其中一個重要原因在於「情報不等於證據」；外界所看到的部分風險資訊，未必能直接成為法庭上的證據，相關資料仍須透過法律程序轉化為可採的證據，並經過嚴格的證明標準。

他表示，國安案件可分為兩個階段，前半段通常涉及情報蒐集，其中部分資訊在一般人看來可能具有高度風險，但仍須透過制度轉換才能成為法庭上的證據，尤其台灣作為民主法治國家，不可能僅因某一行為被認為具有風險就加以處罰，仍須確認其已違反法律規範，法院才能作出裁判。

此外，許凱傑指出，媒體報導往往只是整體情報網絡的一小部分，而部分情報本身具有隱蔽性或取得困難，未必能在法庭上完整呈現。情報網絡圖並不等於法律證據，仍須經過符合民主正當程序與刑事訴訟法規範的驗證。

許凱傑認為，當社會發現潛在風險時，若缺乏法院的制度檢驗，往往容易與最終判決結果產生落差，其中也涉及法律制度的演進，例如2019年的國安五法修正、2022年針對科技洩密案件的修法，以及目前立法院討論中的國安相關法案，皆反映制度在實務運作中的調整與檢討。

許凱傑舉例，在2019年以前，洩露一般公務秘密或發展組織的刑度大多為五年以下，若判決超過法律規定的刑度，反而可能構成違法裁判並遭上級法院撤銷。因此，刑度本身未必能完全反映社會對案件嚴重性的期待。

「民主必須要有牙齒，但不能咬到自己的舌頭。」許凱傑表示，過去法律與政治教育多強調人權保障，在自由主義的制度脈絡下，重視保障個人權利與維護民主制度。然而灰色地帶衝突的環境中，許多滲透行動往往介於合法與非法間，若在合法階段未察覺風險，行為可能逐步跨越法律界線並造成更大危害；若過早對合法行為進行過度管制，也可能傷害民主制度與人權保障。

