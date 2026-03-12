逢甲榕樹奪命校方5人不起訴 研究生母親：副校長作偽證

逢甲大學吳姓研究生去年在校園內遭傾倒的榕樹壓死，母親對5人提告，台中地檢署均不起訴，吳母質疑唐姓副校長作偽證。（資料照）

逢甲大學23歲吳姓材料系研究所學生，去年6月在校園內被罹患褐根病而傾倒的榕樹壓死，家人對逢甲大學校長王葳等5人提告過失致死，台中地檢署檢察官調查偵辦並實地履勘後，發現傾倒榕樹事前無異狀，非專業人士難辨病徵，難認5人有應注意而未注意，均不起訴，不過吳母不服提出再議，還質疑唐姓副校長作偽證；台中地檢署表示，如有告發將由台中高分檢一併審查。

這名吳姓研究生，去年6月13日下午5點多行經逢甲大學校園步道，一棵榕樹因褐根病影響而傾倒，吳男閃避不及，遭榕樹枝幹壓到，包括頭胸部及腿部被壓傷，送醫後，仍因創傷性顱腦損傷而不治。

吳母認為，校方明知忠勤樓前步道旁的榕樹已罹患褐根病且病情嚴重，卻未治療或防護，放任師生通行，才釀此起不幸事件，對逢甲大學校長王葳等5人提告過失致死。

承辦檢察官去年6月16日邀請相關專家到場履勘後認為，該樹雖有病徵，但非專業人士難以分辨，且該樹木無明顯異狀，傾倒前能否有非專業人士發現，仍有疑問。難認被告5人在此事故中有何應注意、能注意而未注意之情形，均做出不起訴處分。

吳母對於此結果無法接受，已經提出再議，除認為檢方處分是對家人的二次傷害，並質疑唐姓副校長接受媒體採訪時，表示該棵榕樹於去年2月修剪時發現異狀，但在偵查時卻證稱，他是表示最後投藥是2月份、不是因為有異狀，前後說詞矛盾作偽證，質疑「樹沒有問題會投藥嗎？」

對此，中檢不起訴書指出，唐男於警詢及偵查中證稱，他採訪時所稱的列管，是表達在校園美化過程中，就栽種在特殊地點例如花檯、生長傾斜、樹齡較大或樹勢較弱的樹木，會進行投藥、疏枝，該棵榕樹栽種在花檯上，最後一次投藥是在2025年2月間，所以才說是2月列管，並非是因為發現異狀。

中檢今天則表示，因此案家屬已提出再議，是否涉嫌偽證將由台中高分檢一併審查。

