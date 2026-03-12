為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    抓到了！冒名辛柏毅發文「在太平洋海上」台南男到案稱神明託夢

    2026/03/12 18:58 記者楊金城／台南報導
    有網友惡意假冒失聯飛官辛柏毅上尉以「在太平洋海上」名義發布不實訊息，台南市刑警大隊科偵隊今天（12日）下午通知住在台南市安南區的施姓男子到案說明。（南市刑大提供）

    有網友惡意假冒失聯飛官辛柏毅上尉以「在太平洋海上」名義發布不實訊息，台南市刑警大隊科偵隊今天（12日）下午通知住在台南市安南區的施姓男子到案說明，施男辯稱神明託付，才冒名發文，希望外界重視此案、持續搜索飛官下落，讓辦案人員聽不下去，全案函送台南地檢署偵辦。

    辛柏毅遭冒名發文，引發外界批評惡作劇太過分，辛妻也怒斥「在傷口撒鹽」；刑事局科技犯罪防制中心展開追查，掌握冒名發文的網友真實身分，今天由台南市刑大科偵隊將53歲施姓男子帶回偵訊。

    施男務農，有宗教信仰，對於警方找上門，施男未有驚慌表情，反而說等警方很久了，乖乖配合到案說明。施男辯稱神明託夢，他才假冒辛柏毅名義上網發文，希望外界重視此案、持續搜索飛官下落。

    台南市刑大說，以他人名義發表不實言論，不僅對當事人及家屬造成二次傷害，也有觸犯刑法偽造私文書罪、妨害名譽罪或違反社會秩序維護法等之虞，全案後續將依法函送檢方偵辦；並強調，網路並非法律真空地帶，對於任何意圖藉由冒名、偽造訊息來獲取關注或擾亂社會民心的行為，警方定會依法嚴辦，追查到底，絕不寬貸。

    自去年張文隨機攻擊事件後，因應有心人士經由網路及社群平台進行惡意發言，對公共秩序與社會安寧造成不良影響，刑事警察局已統合全國警察機關成立專案，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將實施攻擊、偽冒他人名義或散播不實訊息等不當作為，採取即刻處置、迅速追查、依法究辦之作為，從源頭阻卻風險，維護社會安全，針對此類案件，至今查獲66件66人到案，其中8人遭聲請羈押獲准。

    台南市施姓男子假冒失聯飛官辛柏毅名義發文。（資料照）

