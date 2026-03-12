大罷免聲援王鴻薇控發言被扭曲 鍾沛君提告三立董座6人不起訴

國民黨台北市議員鍾沛君。（資料照）

國民黨籍台北市議員鍾沛君去年上政論節目，談及罷免團體活動遭鬧場事件，認為三立政論節目《前進新台灣》扭曲其發言內容，未接獲道歉，對三立董事長張榮華、節目主持人、名嘴及來賓6人提出妨害名譽告訴。台北地檢署調查認為罪嫌不足，對6人均作出不起訴處分。

2025年3月大罷免潮席捲全台，當時已有35名泛藍立委罷免案一階連署過關，罷免北市第三選區立委王鴻薇的民團「山除薇害」曝光一段王鴻薇支持者到連署點鬧場的影片。內容顯示，女子高喊「我是中國人」，不僅辱罵志工「畜生」，還將志工推倒在地，掀起網友熱議。

同月17日，鍾沛君受邀參加年代新聞《新聞面對面》節目錄影，主持人謝震武詢問她對罷免王鴻薇活動現場一名女子出手打人的看法，她回應，「很簡單，我想甚至不用問王鴻薇委員，一定是譴責暴力、要劃清界線，這沒有第二種選擇。你會缺這種理盲的反罷免嗎？更何況她是不是反串的還不知道。」

事後，有網友在社群平台就「反串」議題發表評論，三立新聞台政論節目《前進新台灣》於3月18日引用該網友內容，包括「罷團遇暴力！鍾沛君：是不是自己反串還不知道」、「罷藍委志工遭暴力攻擊，鍾沛君第一反應竟先扯自導自演遭炎上」進行討論。

鍾沛君說，網友先在社群平台扭曲發言，再經媒體帶風向、名嘴渲染評論，將她原本譴責暴力、質疑打人者是否反串的發言，扭曲為變相支持暴力、甚至質疑被打者反串，因此要求三立更正並道歉。時隔四日，她遲未獲回應，因此前往北檢提告。

不過，檢方調查認為，「反串」與「自導自演」均屬負面語詞，但鍾沛君當時發言語意並非十分明確，導致相關當事人或觀眾出現不同解讀，仍屬可理解範圍。

檢方亦指，政論節目就罷免爭議進行討論，涉及公共事務與公共利益，其評論內容尚未逾越言論自由界線，因此對張榮華等人均處分不起訴。

