    社會

    ｢妳觸怒我底線！｣家暴男恐嚇摔死小孩、梳妝台放殺豬刀 妻休夫判准

    2026/03/12 18:33 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹張姓男子犯案累累，妻子想離婚，梳妝台竟出現殺豬刀，法官判准休夫。（情境照）

    犯案累累的新竹張姓男子，婚後不久就揚言要把孩子從6樓摔死，妻子嚇得想離婚，竟被他放話「心中撕裂破鏡難圓，妳的行為觸怒了我的底線」，還將殺豬刀放在梳妝台上，新竹地院判准妻子休夫。

    112年結婚的陳女說，結婚不久夫妻即因細故發生口角，她希望彼此冷靜、暫時返回娘家居住，先生張男旋即傳送「我等一下就把（未成年子女）從6樓摔死，可能你覺得好笑吧，但是如果真的要走到那一步，你看我會不會考慮！」等語恫嚇，致她產生精神壓力。

    張男因違反個人資料保護法遭判處有期徒刑4月確定，又遭警查獲吸食第二級毒品，經地院裁定應送觀察勒戒，又涉犯恐嚇取財等罪，地院審理中，去年8月間再因槍擊恐嚇案件遭警察拘捕。

    陳女每每想到先生涉犯多起刑事案件，恐對未成年子女及家人產生不良影響，去年7月商議離婚等事宜遭拒，她遂帶未成年子女返娘家居住，收拾物品時發現先生竟以紅色口紅在梳妝台鏡面寫下「妳想走沒人留得下，比起情分不留餘地，比狠心絕情別總是自大狂妄，心中撕裂破鏡難圓，妳的行為觸怒了我的底線」等語，並將1把殺豬刀放在桌上，她心生畏懼，報警後聲請核發緊急保護令獲准。

    法官審酌夫妻婚姻關係雖仍存續，惟張男多次對妻施暴，經妻聲請核發保護令在案，仍未改其行止，仍屢次觸犯刑章，素行不佳，其作為實已將婚姻誠摯基礎破壞殆盡，最後判准離婚。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

