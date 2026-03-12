新北校園割喉案受害者父疾呼修少事法 3/14立院群賢樓發聲

新北校園割喉案受害者楊生的父親，呼籲各界關注「少年事件處理法」對受害者的不公，14日一起到立法院群賢樓發聲。（資料照）

新北市未成年郭男在未成年「乾妹」林女教唆下，2023年12月於國中校園犯下割頸殺人案，品學兼優的國三學生楊姓少年無辜枉死，郭男、林女各判12年、11年刑定讞。楊生父親多次主動召集媒體，淚訴審理過程與結果不公平之處，籲各界關注「少年事件處理法」對受害者的不公。楊父今（12）天說，14日將與市議員石一佑等單位、民代、民眾到立法院群賢樓發聲，「我們需要公平正義的司法，『修少事法刻不容緩，勢在必行』，因為我們不知道誰是下一位受害者」。

楊父說，他認為少事法只保護非行少年，完全不保護受害者，且法官審理他兒子一案，非常照顧加害者的情理法，卻對被害者無法共情共理，監察院辦告認證司法未能「接住」加害者，卻是要受害者來「接住」加害者，百姓難道只能默默接受？



楊父指控，加害者父母在法庭聲稱願賠償140萬元、每月給1萬元，二審判決書卻寫200萬，受害者毫不知情，且實際只有收到20萬，「剩下的180萬能否請法官出？只要法官願意出，我願意把法官出的錢全數捐出！」

「法院判決都是寫無刑事案件，讓家屬最不能忍受」，楊父慟訴，法官明知二名加害者有許多前科，但因塗銷問題，所以沒有刑事案件，「這就是聖母法官和少事法對他們縱容產生出來的結果」；另外，二審法官說二人再犯率高、需長時間矯正，受害者家屬卻沒有看到二人的心理衡鑑，試問進入矯正學校一年多就能假釋，算是長時間矯正嗎？

楊父說，謝謝14日下午兩點願意勇敢挺身前往立院一起發聲的民代、單位、民眾，「我們需要公平正義的司法」。

