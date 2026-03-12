挺友調解竟帶「玩具槍與甩棍」進法院 男遭安檢攔下送辦

賴姓男子帶甩棍與玩具槍到台南地方法院陪友人調解，過安檢遭法警發現。全案依社會秩序維護法移送南院簡易庭裁處。（民眾提供）

賴姓男子陪同友人到台南地方法院調解，但在通過安檢門時，遭查出隨身包包內攜帶甩棍與類似真槍的玩具槍，法警發現後立即通報警四分局育平所，警方訊後將他以社會秩序維護法移送南院裁處。

賴男的友人是傷害案的被害人，今日排定進行調解，賴男為了相挺友人，特地陪同前往。然而，賴男包包裡卻塞了一把甩棍，以及一把外觀類似90手槍的玩具槍，當賴男準備進入法庭區接受安全檢查時，包包被放入X光機，讓甩棍與玩具槍曝光。

法警確認包包內物品後，第一時間通報四分局育平所，員警獲報隨即抵達現場。面對詢問，賴男向警方辯稱，自己平時有玩生存遊戲的嗜好，才會隨身攜帶這把玩具槍，同時，賴男自稱不清楚法院的相關安檢規定，不知道不能將甩棍及玩具槍等物品帶入機關內。

儘管賴男堅稱不知情，但行為已經觸法。警方表示，甩棍屬於管制器械，依據社維法63條第8款規定，攜帶查禁的器械者將面臨處罰；另外，無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，也違反同法第65條第3款規定，依法可以裁處拘留。全案經警方初步調查後，移請簡易庭進行裁處。

警方呼籲大眾，民眾前往參與法律程序時務必保持理性，嚴格遵守規定。切勿攜帶危險物品或違禁品進入機關，以免干擾法庭秩序。此舉不僅無法實質幫助朋友，反而讓自己面臨法律責任。

