為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    挺友調解竟帶「玩具槍與甩棍」進法院 男遭安檢攔下送辦

    2026/03/12 18:39 記者王捷／台南報導
    賴姓男子帶甩棍與玩具槍到台南地方法院陪友人調解，過安檢遭法警發現。全案依社會秩序維護法移送南院簡易庭裁處。（民眾提供）

    賴姓男子帶甩棍與玩具槍到台南地方法院陪友人調解，過安檢遭法警發現。全案依社會秩序維護法移送南院簡易庭裁處。（民眾提供）

    賴姓男子陪同友人到台南地方法院調解，但在通過安檢門時，遭查出隨身包包內攜帶甩棍與類似真槍的玩具槍，法警發現後立即通報警四分局育平所，警方訊後將他以社會秩序維護法移送南院裁處。

    賴男的友人是傷害案的被害人，今日排定進行調解，賴男為了相挺友人，特地陪同前往。然而，賴男包包裡卻塞了一把甩棍，以及一把外觀類似90手槍的玩具槍，當賴男準備進入法庭區接受安全檢查時，包包被放入X光機，讓甩棍與玩具槍曝光。

    法警確認包包內物品後，第一時間通報四分局育平所，員警獲報隨即抵達現場。面對詢問，賴男向警方辯稱，自己平時有玩生存遊戲的嗜好，才會隨身攜帶這把玩具槍，同時，賴男自稱不清楚法院的相關安檢規定，不知道不能將甩棍及玩具槍等物品帶入機關內。

    儘管賴男堅稱不知情，但行為已經觸法。警方表示，甩棍屬於管制器械，依據社維法63條第8款規定，攜帶查禁的器械者將面臨處罰；另外，無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，也違反同法第65條第3款規定，依法可以裁處拘留。全案經警方初步調查後，移請簡易庭進行裁處。

    警方呼籲大眾，民眾前往參與法律程序時務必保持理性，嚴格遵守規定。切勿攜帶危險物品或違禁品進入機關，以免干擾法庭秩序。此舉不僅無法實質幫助朋友，反而讓自己面臨法律責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播