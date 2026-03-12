南投回收場大火黑煙衝天 疑掃墓不慎引燃

南投市資源回收場12日發生火災，黑色濃煙直竄天際，場面相當嚇人。（賴姓民眾提供）

南投市清潔隊資源回收場廢棄床墊暫存區，今上午發生火災，延燒5個多小時，下午4時42分許控制火勢，縣府初步了解，疑似因民眾掃墓時火源未完全熄滅，火苗飄散後不慎引燃清潔隊周邊回收物，呼籲民眾掃墓勿焚燒雜草，也儘量避免用火，以免引發火災，惟真正起火原因仍有待消防局進一步調查釐清。

南投市公所清潔隊垃圾資源回收場的廢棄床墊暫存區，今上午11時30分許突然起火燃燒，由於現場堆置大量廢棄床墊等易燃物，火勢一發不可收拾，黑色濃煙直竄天際，遠在數公里外民眾都可看到，場面相當嚇人。

請繼續往下閱讀...

現場風向將大量濃煙往南吹，縣府環保局緊急啟動空污防制機制，通報周遭南投市三興里、嘉和里、嘉興里及名間鄉新街村、大庄村、田仔村、東湖村民眾緊閉門窗、避免靠近火警地點，出外也務必佩戴口罩。消防局共出動10部消防車、23名消防人員前往灌救，至下午4時42許控制火勢。

縣府環保局指出，南投市垃圾掩埋場，自2024年起透過專案處理，至今已完成4萬500公噸垃圾篩分，並外運2萬4300公噸垃圾，一般垃圾區域沒有受到火勢波及。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法