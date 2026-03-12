「越南牡蠣」假冒「東石鮮蚵」被起訴 經理開庭翻供否認知情

台中一家水產行遭查獲以「越南牡蠣」假冒「東石鮮蚵」遭起訴，知名水產行呂姓經理今天開庭翻供，辯稱自己也是被上游供貨商欺騙。（資料照）

台中太平一家知名水產行呂姓經理，從前年12月起向盤商訂購進口的越南牡蠣後，出貨至水產店，由不知情的員工在牡蠣上張貼「東石去殼鮮蚵」標籤，假冒是台灣貨販售，嘉義警方獲報查獲，台中地檢署依詐欺、違反食品安全衛生管理法起訴他，台中地院今天首開庭，呂男出庭翻供否認犯行，強調今年2月還特別問上游彭姓業者，賣的是否是東石牡蠣？對方回答「是」，自己也被騙，並未欺騙消費者。

中檢調查指出，呂姓男子是台中一家水產店的經理，也是現場負責人，卻因台灣牡蠣於冬季產量減少，且體積較為瘦小，及台灣牡蠣市場價格高於越南牡蠣，從2024年12月起，向彭姓盤商訂購進口的越南牡蠣後，陸續出貨至水產店，由不知情的員工在牡蠣商品上張貼「東石去殼鮮蚵」標籤，並置於店內商品架上販售，讓不知情的消費者以為是嘉義東石的本土鮮蚵而購買。

嘉義警方獲報，去年3月13日前往店內購買「東石鮮蚵」1包，並送至農業部水產試驗所鑑別，鑑定結果證實為境外牡蠣，移請台中地檢署偵辦。

檢方將呂男通知到案，呂男當時坦承犯行，並有臉書粉絲專業標記「東石鮮蚵」截圖照片，以及與進口越南牡蠣盤商對話紀錄，調查偵結，依詐欺、違反食品安全衛生管理法販賣假冒食品罪等罪嫌將呂男起訴。

不過，台中地院今天召開準備程序庭時，呂男當庭翻供，否認知情將「越南牡蠣」假冒「東石鮮蚵」出售，強調自己2024年12月才開始擔任採購人員，當時曾訂購約20包「越南牡蠣」在廚房試吃，但覺得口感不好就把一些銷毀，其餘是否有對外販售要清查確認。

呂男並表示，去年2月曾詢問出貨的彭姓業者，賣的是否是東石牡蠣？對方回答「是」，所以才會相信繼續進貨，對於警方在水產行查獲「越南牡蠣」的客觀事實不否認，但強調自己也是被上游供貨商欺騙，並非有意欺騙消費者。

