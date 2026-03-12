為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    對拔羅波罷團遊行人員比中指辯「打招呼」 阿北挨告噴5千元

    2026/03/12 16:56 記者張文川／台北報導
    盧男對罷團遊行人員比中指，被判賠5000元。示意圖。（資料照）

    盧男對罷團遊行人員比中指，被判賠5000元。示意圖。（資料照）

    去年7月5日大罷免期間，雙北13個罷團聯合舉辦「雙北串騎」重機遊行100公里活動催票，車隊行經新北市新店北新路時，62歲盧姓男子朝活動高姓召集人比中指，高男手機錄影存證提告，求償3萬元，盧男辯稱他只是在「打招呼」，台北地院法官不採信，認定「比中指」相當於俗稱「三字經」或「一字經」的肢體化言語，有侮辱之意，足以使對方感到難堪、不快，判盧男應賠償5000元。可上訴。

    判決指出，活動當天下午5點半左右，車隊抵達新店區，與「拔羅波」罷免羅明才團隊會合，車隊行經新店北新路二段，高男在路旁幫罷團拍照紀錄，盧男數度對著他和車隊比中指。

    法官勘驗高男手機錄影檔案，內容顯示，高男向車隊伸出右手比中指3秒，高男見狀，對著盧男錄影說，「嗨，謝謝你的中指喔，你知道你這樣很沒水準嗎？」盧男再次比出中指並晃動，高男說，「有必要這樣對人嗎？」盧男搖晃著中指回稱，「我跟你招手啊」。

    高男問，「你拿中指對我招手是不是？」盧男說，「對」，高男說，「好，你等著被告吧」，隨即向附近的警察說，「我要提告公然侮辱，他比中指啊，我都錄到了，就是他，幫我登記他的名字，我晚點要來做筆錄」。

    盧男對高男說，「你可以提告我，但我麻煩你也不要把它放到網路上」，高男回稱，「這是我的自由齁」，盧男再回，「可以啊，你這樣我也會告你」，高男反譏，「告啊，反正告不成」。最終高男未將影片PO網，而是當作法庭呈堂證據。

    盧男向法官答辯，他因不滿罷免活動，所以在遊行車隊經過時比中指，不是針對高男，他是單純表達政治立場，是高男主動戲謔、挑釁引發爭端，且高男當時也說謝謝他的招手，顯見雙方都同意他是在招手打招呼，不是侮辱，且刑事已經不起訴，他不須民事賠償。

    法官認為，依社會通念認知，「比中指」相當於俗稱「三字經」或「一字經」之肢體化言語，是羞辱他人的行為，盧男有碩士學歷，有相當智識和社會經驗，應知道任何人都不會把比中指視為友善的打招呼。

    法官指出，盧男看見高男在拍攝他，大可不必理會，或請對方停止拍攝即可，若對方違規、違法也可就近請在場員警處理，盧男卻捨此不為，而是朝對方比中指加以侮辱，在不特定多數人共見共聞之下貶損高男人格評價，已逾越一般人可合理忍受的範圍，即使刑事未成立公然侮辱罪，但仍侵害了高男的民事名譽權，審酌後判盧男應賠償5000元。可上訴。

