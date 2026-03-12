「環保署之狼」二審翻盤！性侵罪證不足撤銷 李健育改判2年7月

環境部（原環保署）前環境督察總隊總隊長李健育，遭控利用職務權勢對多名女性下屬及學員伸出狼爪，上訴後，台中高分院認定部分性侵指控證據不足，改判2年7月徒刑。（資料照）

環境部（原環保署）前環境督察總隊總隊長李健育，遭控利用職務權勢對多名女性下屬及學員伸出狼爪，包括強吻喇舌、襲胸撫臀甚至指侵，一審被依強制性交、強制猥褻及利用權勢猥褻等罪判刑5年2月，不過案件上訴後出現逆轉，台中高分院認定部分性侵指控證據不足，撤銷原判，改判2年7月徒刑。

經查，李健育在2022年至2023年間，利用職務上指揮監督權，趁上班時間或出差機會，對4名女性下屬與訓練班學員多次伸出鹹豬手，包括在公務車內強吻女職員、在辦公室將手伸入衣內襲胸，甚至於出差時在高鐵車廂及旅館內熊抱、撫摸身體等行為，檢方認其行徑惡劣，依強制猥褻、利用權勢猥褻及強制性交等罪提起公訴。

一審審理時，李辯稱部分行為因酒醉記憶模糊，否認性侵指控，台中地院審酌多名被害人證詞與相關事證後，認為他身為高階公務員卻利用職權侵犯女性，情節重大，依1個強制性交罪、5個強制猥褻罪及2個利用權勢猥褻罪，合併判處5年2月徒刑，案件上訴二審後，李改口對自己一時失當深感懊悔，並已與其中3名被害人達成和解賠償，希望從輕量刑。

台中高分院審理後認為，關於指侵強制性交部分，除被害人指述外缺乏補強證據，且當時辦公室外仍有其他人員活動，相關情節難以排除合理懷疑，因此撤銷該部分罪名，改依強制猥褻論罪，最終認定李犯下2個利用權勢猥褻罪及6個強制猥褻罪，改判2年7月，其中權勢猥褻罪不得上訴，強制猥褻罪仍可上訴。

