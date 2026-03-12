為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    警政署副署長通告涉跨境詐騙要匯350萬自清？台南警秒識破

    2026/03/12 16:47 記者王俊忠／台南報導
    台南呂姓男子接獲自稱警政署副署長李文章的LINE訊息，指他涉跨境詐欺，要求匯360萬元自清。員警到場查處，識破這是詐團伎倆。（民眾提供）

    台南呂姓男子接獲自稱警政署副署長李文章的LINE訊息，指他涉跨境詐欺，要求匯360萬元自清。員警到場查處，識破這是詐團伎倆。（民眾提供）

    呂姓男子接獲自稱警政署副署長「李文章」的LINE訊息，指他涉及跨境詐欺案，要求匯款350萬元新台幣自清。呂男近日急忙到銀行想匯出鉅款，行員察覺有異，通報警方，員警從他的手機對話發現副署長身分遭冒用，秒識破騙局，保住呂男的辛苦積蓄。

    台南市警六分局調查，分局金華派出所3月11日下午接獲南區金華路的銀行通報，呂姓男子臨櫃想匯款350萬元台幣，他神色有異，而且之前已到其他2家分行洽詢，懷疑他遭到詐騙。

    金華所警員陳廷睿、陳偉庭立刻到銀行了解案況，發現呂姓男子說法前後不一，員警檢視手機對話訊息，發現詐團是以呂男涉及跨境詐欺為由詐騙，但傳訊息的對方竟然冒用警政署副署長李文章的姓名，荒唐內容和理由秒遭員警識破，向呂男解釋這是詐騙集團慣用的假檢警辦案手法，呂男才驚覺遇到騙子，險些匯出350萬元，對銀行及警方的幫助表達感激之意。

    警方提醒，民眾對於網路上的陌生訊息要非常小心，詐騙集團常假借涉及案件為由，冒充假檢警人員辦案、騙取他人財物。民眾若遇可疑訊息應即撥打165反詐騙專線或110報案專線向警方查證，以確保自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

