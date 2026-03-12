前刑事局副局長涉拿官銜要脅還款 今出庭採無罪答辯稱對方「詐騙犯」

黃建榮今出庭採無罪答辯。（記者翁靖祐攝）

曾涉88會館案的前刑事局副局長黃建榮涉恐嚇，其在向友人無息借款後，將1000萬元借給逸居公司負責人答姓女子，事後因擔心放款被查，於答女開設的咖啡廳內要脅「我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你」，讓對方提前還款。黃於去（2025）年12月被台北地檢署依恐嚇罪起訴，台北地方法院今（12）日開庭審理本案，黃不認罪，稱手上有錄音檔可證實並未恐嚇，還指稱答女為詐欺犯。

黃建榮過去曾任台南市刑大大隊長、瑞芳分局長、新北市刑大大隊長、保一總隊副總隊長、嘉義市警察局長以及刑事局副局長。他今日出庭採無罪答辯，稱自己並無恐嚇，且對方所提的證據和事實並不相符，強調自己「只是要把投資的錢拿回來，並沒有說出那些恐嚇的話」。

黃建榮的辯護律師補充，答女在新北市涉及多起投資詐騙案件，且已經被起訴，目前正在審理階段。他說，被告當時只是私下請求對方還錢，並未出言恐嚇，或是以公職人員的身分施壓，手上也有錄音檔可以證實。

本案發生地點為答女所開的咖啡廳，對此，律師也補充，答女從未提供經營咖啡店的錄影畫面，僅以幾張照片、截圖畫面就指控被告恐嚇，認為證據並不充足，故向法官聲請調查證據，請答女提供咖啡廳的歷次錄影檔。

開庭結束以後，黃建榮接受媒體問話，他說「我是投資詐欺案的被害人，結果反被詐騙者告，這件事情實在是很莫名其妙，希望司法能夠還我公道，謝謝」、媒體問未來是否會傳答女出庭，他則說「不知道」，說完以後便轉身離開北院大門。

