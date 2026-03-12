翁茂鍾涉炒股重罪輕判！「操縱股價」認定歧異 最高檢再提非常上訴

捲入炒作應華公司股票案的富商翁茂鍾。（資料照）

捲入炒作應華公司股票案的富商翁茂鍾，獲利約1.4億元，一、二審認定操縱股價罪成立，判刑8年；更一審卻改認僅構成違反商業會計法，對操縱股價部分「不另為無罪諭知」，全案確定。檢察總長邢泰釗認為判決違背法令，雖曾提起非常上訴遭駁回，再度檢視後認仍有統一法律適用必要，最高檢察署今再向最高法院提起非常上訴。

本案由台中地檢署偵辦起訴，台中地方法院一審認定翁茂鍾、王嘉賓、蔡漢凱（原名蔡竣中）3人共犯操縱股價罪，且犯罪所得達1億元以上，分別判處有期徒刑8年、7年2月及9年。台中高分院二審維持有罪見解與刑度，但就沒收部分略有調整。

案件到最高法院後，最高法院認為，翁茂鍾3人犯罪所得是否達1億元以上仍有疑義，撤銷原判決並發回更審。不過，台中高分院更一審卻改認3人僅涉違反商業會計法輕罪，對操縱股價部分不另為無罪諭知，全案確定。

最高檢今指出，檢察總長邢泰釗曾於2023年7月對此案提起非常上訴，但最高法院於2024年12月駁回。經再度檢視判決理由與全案情節，仍認確定判決嚴重違背法令，且涉及操縱股價主觀要件認定的法律見解歧異，因此再次提起非常上訴。

最高檢認為，更一審判決違反審級制度。最高法院當初發回更審僅就「犯罪所得是否達1億元以上」提出疑義，並未質疑是否成立犯罪，但更審法院卻直接改判無罪，逾越發回範圍，屬濫用自由心證。

此外，最高檢也提到，翁男過去曾以類似手法炒作另一家公司股票，已被法院依操縱股價罪判決確定，但本案卻出現截然不同結果，顯示法院對操縱股價主觀要件認定存在歧異，有統一法律見解必要。

最高檢並指，更一審判決一方面認定翁男因資金短缺，委託他人以一定底價出售股票並支付高額佣金，但又認定其主觀上沒有影響股價的意圖，判決理由前後矛盾；且翁男未透過自由市場出售股票，反支付逾875萬元佣金委託他人操作，客觀上即可能透過相對成交等方式干預股價，判決認定亦違背經驗法則與論理法則。

最高檢認為，該確定判決使被告得以免於操縱股價重罪，僅受得易科罰金的輕刑處分，且判決理由互有矛盾，已引發外界對司法審判公正性的質疑，因此依刑事訴訟法規定，再度向最高法院提起非常上訴，以釐清法律適用並統一見解。

